Стало відомо про ще одну брехню Кремля: як Пєсков готувався до вторгнення РФ в Україну
Стало відомо про ще одну брехню Кремля: як Пєсков готувався до вторгнення РФ в Україну

Дмитро Пєсков запевняв, що не знав про підготовку до повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну.

25 вересня 2025, 00:15
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 27-річна Єлизавета Пєскова, дочка прессекретаря диктатора Володимира Путіна Дмитра Пєскова, залишила Росію 23 лютого 2022 року – за день до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вона вилетіла рейсом авіакомпанії "Аерофлот" із московського аеропорту "Шереметьєво" до Франції.

Стало відомо про ще одну брехню Кремля: як Пєсков готувався до вторгнення РФ в Україну

Дмитро Пєсков (фото з відкритих джерел)

Про її відліт свідчать дані прикордонної служби ФСБ. Цей факт повністю суперечить заявам Дмитра Пєскова, який стверджував, що дізнався про напад на Україну лише після його початку, пише "Точка".

Опинившись у Парижі, де вона та її мати Катерина Солоцинська мають квартиру площею 180 кв. м, Пєскова опублікувала в Instagram сторіс із написом "Ні війні", однак пізніше цей допис було видалено.

У розмові з NYT Дмитро Пєсков наполягав, що не був поінформований про підготовку вторгнення. За його словами, глави окупаційних адміністрацій Донецької та Луганської областей лише звернулися до Путіна через нібито зростання обстрілів з боку України, проте нічого не повідомляли про плани Кремля на війну.

Розв’язана Росією війна значно вплинула на життя доньки Пєскова. До вторгнення вона мешкала між Францією та Росією, навчалася у міжнародній школі Ecole des Roches у Нормандії та в московському Інституті країн Азії та Африки. З 2017 року Єлизавета активно подорожувала країнами Європи.

Після початку війни її внесли до санкційного списку США, а згодом і Євросоюзу. Пєскова назвала санкції щодо себе "несправедливими і необґрунтованими", підкреслюючи, що "не має жодного стосунку до ситуації".

Замість європейських подорожей вона почала відвідувати Туреччину, Катар, ОАЕ, Таїланд і Казахстан.

Щодо квартири в Парижі, то, за даними ФБК, вона записана на французьку компанію SIRIUS, 75% якої належить Катерині Солоцинській, а 25% – Єлизаветі. У квітні 2022 року дочка Пєскова вийшла зі складу засновників цієї фірми. Наразі невідомо, чи залишилася в неї частка в цій нерухомості.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що старша донька прес-секретаря кремлівського диктатора Дмитра Пєскова, Єлизавета Пєскова, вийшла заміж, змінила прізвище та стала матір’ю. Її обранцем став 25-річний бізнесмен із Санкт-Петербурга, тісно пов’язаний із місцевими елітами та будівельною сферою, заради шлюбу він розлучився з донькою мільярдера, повідомляють російські медіа.

За їх інформацією, 27-річна Єлизавета Пєскова раніше офіційно не була у шлюбі, хоча у 2021 році в ЗМІ з’являлися чутки про її стосунки з чеченським бізнесменом Русланом Голбазовим. Однак документальних підтверджень цьому не було.
 

 



https://pointmedia.io/story/68d27746e25aea416748a8c3
