Руководство террористической России выгребает технику и солдат из финских границ, из разных регионов РФ и даже с военных баз, отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Оккупанты

Однако, по его словам, есть место, откуда руководство РФ никогда не разрешит забрать войска РФ. По его мнению, это Подмосковье, являющееся "сердцем" России и ее центром принятия решений. Там, подчеркнул эксперт, в том числе живут российские элиты, концентрируются основные бизнес-центры. Впрочем, это также личный страх кремлевского диктатора Владимира Путина, поэтому вокруг центра выстраивают основную оборону.

Тимочко также подчеркнул, что Московская область является наиболее защищенной системами противовоздушной обороны, а Московский военный гарнизон – один из самых больших и элитных в РФ. Там дошли до того, чтобы защититься от украинских дронов, вырезали рощи и леса, чтобы скрыть ими ПВО и создать прикрытие от поражений беспилотниками.

"Я думаю, что оттуда не будут снимать войска и технику. Вообще чем больше ситуация будет обостряться на линии фронта, тем больше россияне будут извлекать из других регионов, которые не причастны к линии фронта", — отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

В то же время разведка Финляндии заявила, что около 80% военных ресурсов с баз, расположенных у финской границы, значительно опустели, несмотря на угрозы Москвы из-за вступления этой страны в НАТО. Спутниковые снимки подтверждают, что на базах остались инструкторы и новобранцы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в рамках сотрудничества РФ и КНДР войска Северной Кореи могут быть отправлены на фронт в Украину.



