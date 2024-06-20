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Стало известно, где РФ всегда будет держать войска и не отправит их в Украину

Россия никогда не заберет войска из Подмосковья, сказал в эфире 24 канала председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко

сегодня, 19:40
Автор:
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Ткачик Олеся
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Руководство террористической России выгребает технику и солдат из финских границ, из разных регионов РФ и даже с военных баз, отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Стало известно, где РФ всегда будет держать войска и не отправит их в Украину

Оккупанты

Однако, по его словам, есть место, откуда руководство РФ никогда не разрешит забрать войска РФ. По его мнению, это Подмосковье, являющееся "сердцем" России и ее центром принятия решений. Там, подчеркнул эксперт, в том числе живут российские элиты, концентрируются основные бизнес-центры. Впрочем, это также личный страх кремлевского диктатора Владимира Путина, поэтому вокруг центра выстраивают основную оборону.

Тимочко также подчеркнул, что Московская область является наиболее защищенной системами противовоздушной обороны, а Московский военный гарнизон – один из самых больших и элитных в РФ. Там дошли до того, чтобы защититься от украинских дронов, вырезали рощи и леса, чтобы скрыть ими ПВО и создать прикрытие от поражений беспилотниками.

"Я думаю, что оттуда не будут снимать войска и технику. Вообще чем больше ситуация будет обостряться на линии фронта, тем больше россияне будут извлекать из других регионов, которые не причастны к линии фронта", — отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

В то же время разведка Финляндии заявила, что около 80% военных ресурсов с баз, расположенных у финской границы, значительно опустели, несмотря на угрозы Москвы из-за вступления этой страны в НАТО. Спутниковые снимки подтверждают, что на базах остались инструкторы и новобранцы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в рамках сотрудничества РФ и КНДР войска Северной Кореи могут быть отправлены на фронт в Украину.




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Источник: https://24tv.ua/rosiya-styaguye-viyska-zi-vsiyeyi-krayini-front-chomu-tse-ne_n2580007
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