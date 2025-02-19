logo

BTC/USD

96314.21

ETH/USD

2729.46

LTC/USD

137.23

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Стало известно главное послание от Путина, с которым Лавров приехал на переговоры с США
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно главное послание от Путина, с которым Лавров приехал на переговоры с США

В ISW отмечают, Сергей Лавров на переговорах с США перекладывал ответственность за войну на Украину

сегодня, 07:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Во время переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оправдывал полномасштабное вторжение России, перекладывая ответственность за войну на Украину и Запад. Он повторил пропагандистские тезисы Кремля о якобы "первопричинах" войны, среди которых расширение НАТО и "дискриминация" русскоязычного населения в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Институт изучения войны.

Стало известно главное послание от Путина, с которым Лавров приехал на переговоры с США

Переговоры. Фото: из открытых источников

В ISW указывают, что во время переговоров в Саудовской Аравии российская делегация заявила о необходимости устранения так называемых "первопричин" войны, среди которых Кремль традиционно называет расширение НАТО и, якобы дискриминацию украинским правительством этнических русских, а также русского языка, СМИ и культуры в Украине.

Эксперты ISW отмечают, что такая риторика является частью более широкой информационной кампании Кремля, которая пытается представить полномасштабное вторжение России как вынужденный шаг в ответ на действия Украины и Запада. Таким образом, Москва стремится оправдать свою агрессию, подменяя реальные причины войны пропагандистскими тезисами.

"Такие заявления отрицают тот факт, что Зеленский баллотировался и вступил в должность под лозунгом прекращения продолжающегося конфликта и пытался договориться с Путиным в начале своего президентского срока, а также то, что Путин отказался прекратить непрерывные нарушения его марионетками условий Минских договоренностей", – говорится в отчете.

Лавров также повторил давние требования Путина, выдвинутые еще в конце 2021 года, среди которых — нейтралитет Украины, отказ от вступления в НАТО, ограничение численности украинской армии и фактическое устранение украинского правительства от власти.

Лавров, в частности, отрицал ответственность России за ее целенаправленные и многолетние попытки уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру. Он утверждал, что российские войска не намеревались наносить ей вред, несмотря на многочисленные доказательства того, что российские войска систематически наносят удары высокоточным оружием именно по энергетическим объектам Украины.

Россия также неоднократно экспериментировала с различными комбинированными атаками, направленными на преодоление украинской противовоздушной обороны и поражения запланированных целей.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован позицией Украины в контексте войны с Россией.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости