logo
Русский Українська

BTC/USD

62820.99

ETH/USD

2248.39

LTC/USD

265.54

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Россия Стало известно, как долго российская армия будет находиться у границ Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, как долго российская армия будет находиться у границ Украины

По заявлениям российских военных чиновников, они проводят самые масштабные учения за 30 лет

сегодня, 17:41
Автор:

Вечканова Елена

Наличие военных подразделений российской армии неподалеку от украинских границ беспокоит многих жителей нашей страны. Как сообщает Фокус, наконец-то стали известны сроки пребывания военных и различной техники вблизи западных областей Украины.

Стало известно, как долго российская армия будет находиться у границ Украины

Армия РФ пробудет у границ с Украиной еще две недели. Фото из открытых источников

По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, учения российской армии в Воронежской области продолжатся еще две недели. По масштабности эта передислокация и выполнение поставленных тренировочных задач, как утверждает военный начальник, является одной из самых крупных за последние три десятилетия.

Шойгу считает, что подобная проверка боеготовности армии России полностью оправдана. Важной причиной этого чиновник называет передислокацию военных объединений НАТО в различных странах Балтии и Евросоюза.

Военнослужащие двух российских армий, а также представители трех соединений ВДВ — именно такое количество представителей боевой силы находится у границ Украины, по словам Шойгу. Также чиновник утверждает, что бойцы уже продемонстрировали хорошую подготовку и реализовывают себя в предлагаемых им учебных заданиях.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Воронежский регион в правительстве России почему-то посчитали самым удачным для дислокации собственной армии. Именно в этой области был разбит полевой военный лагерь россиян, а также наблюдается скопление различной техники: танков, боевых машин, наличие достаточного количества оружия. В нашем материале вы можете узнать больше деталей, а также ознакомиться с фото- и видеоматериалами, подтверждающими статистические данные.

Помимо этого предлагаем ознакомиться с тем, как украинские защитники потроллили российских боевиков на Донбассе с помощью песен.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://focus.ua/ukraine/479886-ucheniya-rf-na-granice-s-ukrainoy-prodlyatsya-eshche-dve-nedeli-shoygu-video
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ