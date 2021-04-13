Стало известно, как долго российская армия будет находиться у границ Украины

Наличие военных подразделений российской армии неподалеку от украинских границ беспокоит многих жителей нашей страны. Как сообщает Фокус, наконец-то стали известны сроки пребывания военных и различной техники вблизи западных областей Украины.



Армия РФ пробудет у границ с Украиной еще две недели. Фото из открытых источников

По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, учения российской армии в Воронежской области продолжатся еще две недели. По масштабности эта передислокация и выполнение поставленных тренировочных задач, как утверждает военный начальник, является одной из самых крупных за последние три десятилетия.

Шойгу считает, что подобная проверка боеготовности армии России полностью оправдана. Важной причиной этого чиновник называет передислокацию военных объединений НАТО в различных странах Балтии и Евросоюза.

Военнослужащие двух российских армий, а также представители трех соединений ВДВ — именно такое количество представителей боевой силы находится у границ Украины, по словам Шойгу. Также чиновник утверждает, что бойцы уже продемонстрировали хорошую подготовку и реализовывают себя в предлагаемых им учебных заданиях.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Воронежский регион в правительстве России почему-то посчитали самым удачным для дислокации собственной армии. Именно в этой области был разбит полевой военный лагерь россиян, а также наблюдается скопление различной техники: танков, боевых машин, наличие достаточного количества оружия. В нашем материале вы можете узнать больше деталей, а также ознакомиться с фото- и видеоматериалами, подтверждающими статистические данные.

Помимо этого предлагаем ознакомиться с тем, как украинские защитники потроллили российских боевиков на Донбассе с помощью песен.

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