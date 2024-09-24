Стало известно, как на самом деле относятся простые россияне к войне в Украине

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Ткачик Олеся
Подавляющая часть россиян не проявляет активного отношения к войне против Украины, об этом в интервью РБК-Украина сказал российский политический аналитик Иван Преображенский.
Россияне
По словам Преображенского, основную поддержку войны в России оказывает около 15-17% населения. Это количество меняется в зависимости от ситуации на фронте. Противники войны составляют около 15%, однако часть из них уехала за границу, что временно снизило эту группу до 10%. Впоследствии их количество выросло из-за мобилизации и потерь среди российских военных.
Противниками войны являются в основном молодежь, осознающая, что продолжение конфликта ведет страну к изоляции типа Северной Кореи. Также войну не поддерживают некоторые региональные элиты, строившие свои карьеры на коррупционных схемах и считавшие свою жизнь стабильной благодаря инвестициям за рубежом.
Впрочем, говорит Преображенский, большинство россиян, около 70%, остаются инертными. Они не выступают активно ни за, ни против войны, хотя и понимают, что Россия начала агрессию против Украины.
Аналитик подчеркнул, что хотя большинство россиян понимают реальную ситуацию, они не планируют сопротивляться на своем уровне.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что отношение россиян к Путину ухудшилось после начала операции ВСУ в Курской области.
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