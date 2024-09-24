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Стало известно, как на самом деле относятся простые россияне к войне в Украине

Только 15% россиян абсолютно положительно относятся к войне России против Украины, большинству просто безразлично

сегодня, 11:40
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Ткачик Олеся

Подавляющая часть россиян не проявляет активного отношения к войне против Украины, об этом в интервью РБК-Украина сказал российский политический аналитик Иван Преображенский.

Стало известно, как на самом деле относятся простые россияне к войне в Украине

Россияне

По словам Преображенского, основную поддержку войны в России оказывает около 15-17% населения. Это количество меняется в зависимости от ситуации на фронте. Противники войны составляют около 15%, однако часть из них уехала за границу, что временно снизило эту группу до 10%. Впоследствии их количество выросло из-за мобилизации и потерь среди российских военных.

А потом произошло расширение за счет тех, у кого снялись психологические барьеры, когда война пришла к ним в дом. Это могут быть жены мобилизованных или родственники убитых, мобилизованных или наемниками русской армии, которые пришли в Украину. Те, кто видят гробы, уходящие с войны", — отмечает политолог.

Противниками войны являются в основном молодежь, осознающая, что продолжение конфликта ведет страну к изоляции типа Северной Кореи. Также войну не поддерживают некоторые региональные элиты, строившие свои карьеры на коррупционных схемах и считавшие свою жизнь стабильной благодаря инвестициям за рубежом.

Впрочем, говорит Преображенский, большинство россиян, около 70%, остаются инертными. Они не выступают активно ни за, ни против войны, хотя и понимают, что Россия начала агрессию против Украины.

"Для тех, кто извне эти россияне поддерживают войну, потому что не выступают против. А на их уровне, когда перед ними стоит выбор, они очень часто делают его в пользу мелкого зла, чтобы не поставить себя под угрозу. "Это тот самый условный учитель, который начнет читать курс "Разговоров о важном"", — говорит политолог.

Аналитик подчеркнул, что хотя большинство россиян понимают реальную ситуацию, они не планируют сопротивляться на своем уровне.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что отношение россиян к Путину ухудшилось после начала операции ВСУ в Курской области.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/rosiyskiy-politolog-rozpoviv-ki-chastini-1727156310.html
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