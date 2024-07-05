Стало известно, как на Западе относятся к бредовым ультиматумам Путина

Условия, выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным для начала так называемых "мирных переговоров" с Украиной накануне Глобального саммита мира в Швейцарии, абсолютно неприемлемы для союзников Киева, считает политолог Тарас Загородний.

Владимир Путин

По его мнению, Путин сделал шаг назад. На самом деле, говорит эксперт, он раскрыл свой блеф, и всем стало понятно, что россияне отчаянно блефуют, выдвигая столь неприемлемые условия, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть приняты Западом.

В частности, российский диктатор заявил о необходимости выведения украинских войск из четырех областей – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской, и организации конференции стран для закрепления этого на бумаге.

Путин считает, что это Ялта 1945 года, о которой он мечтает. Однако в действительности он предлагает Мюнхен в 1938 году, когда Чехословакию разделили. Самое интересное, что война не прекратилась, а только разгорелась, что в таком случае категорически неприемлемо для Запада", — подчеркнул Загородний.

Эксперт добавил, что высказывания Путина уничтожили усилия его лоббистов на Западе, утверждавших, что с ним можно вести диалог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Путин повторил все свои абсурдные требования по прекращению войны в Украине на встрече с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном. В частности, он снова сказал, что Украина должна забрать свои войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, и тогда можно начать говорить о старте переговоров.

Даже пророссийский Орбан вынужден был признать, что позиции Киева и Москвы слишком далеки друг от друга, чтобы начать мирные переговоры. Впрочем, он пообещал, что и дальше будет работать над тем, чтобы остановить войну.



