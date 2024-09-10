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Стало известно, как Путин «продаст» своей челяди прекращение агрессии против Украины

Путин будет возвращать своих военных в РФ для якобы защиты от НАТО

сегодня, 12:33
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Ткачик Олеся

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что кремлевский царь Владимир Путин может легко продать своей челяди прекращение агрессии против Украины как реальную победу в войне.

Стало известно, как Путин «продаст» своей челяди прекращение агрессии против Украины

Владимир Путин

В частности, дипломат даже подробно описал план, как может действовать кремлевский диктатор. В частности, через официальные росСМИ заявит, что для достижения заявленных целей "СВО" принято решение перегруппировать российские войска, находившиеся в районах Донецка и Луганска для наращивания сил на Курском и Московском направлениях.

РосСМИ сообщат, что с этой целью в течение всего трех суток проведена операция по сворачиванию и организованной переброске донецко-луганской группировки войск на территорию РФ. Также они отметят, что в ходе операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий реального вывода российских войск из Крымского полуострова. При этом они подчеркнут, что Черноморский флот РФ якобы провел уникальную операцию по эвакуации в Новороссийск всех 100% техники, которая еще осталась после ударов ВСУ. Крымский мост подорван надежно и не восстанавливается. Враг отрезан.

Эти блестящие маневры, проведенные в рекордные сроки, завершают "специальную военную операцию" и демонстрируют чрезвычайную мобильность, целеустремленность российской армии, а также прозорливость нашего руководителя. Именно его действия на опережение теперь не позволят НАТО захватить территорию РФ. Присоединение Украины к НАТО и соответствующие взятые на себя обязательства создает для украинцев геополитический барьер для дальнейшего наступления и захвата территории РФ. Враг не прошёл! Победа, как мы по-прежнему вам неоднократно сообщали – за нами!” – отметил Чалый.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ определилась с метолом захвата Украины и это не военный путь.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0mVx2348U4xxmm3FDwQ7Z1pyqo5AZJS2rnJW2V7ZKg6FhmpUeQX5JH4TsNJ6Q4p84l&id=100003056659575
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