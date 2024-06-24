Стало известно, как РФ сумела сбалансировать свое безумное отставание от НАТО

Для того чтобы найти самую эффективную стратегию противостояния более оснащенному врагу, необходимо проанализировать, каким образом этот враг сумел компенсировать свое отставание от более оснащенного и мощного врага, считает политолог Михаил Басараб.

Россия и НАТО

Поэтому, по его мнению, чтобы найти наиболее действенный способ нейтрализации РФ, следует понять, каким образом Россия смогла сбалансировать свое безумное отставание от НАТО.

Ответ для специалистов очевиден, говорит Басараб, РФ смогла нивелировать эту пропасть в конвенционных вооружениях, применяя против Запада неклассические методы — это поддержка разрушительных общественных инициатив, ИПСО, подкуп политиков, вмешательство в выборы, диверсии, экономико-инфраструктурное зависимость государств .

"Россияне не жалеют на это денег. Судя по масштабам, неклассические методы войны давно приоритетны для россиян в войне против Украины и всего Запада. Совершенно уверенно могу сказать, что у россиян это очень хорошо получается, мягко говоря. Стоит только взглянуть на внутреннюю ситуацию во многих или почти во всех западных государствах", — говорит Басараб.

По его словам, конвенционная война выступает только дополнением "гибридной" агрессии против нас всех. Россияне навязали Западу основное поле противостояния там, где считают свои возможности сопоставимыми или превосходящими.

"Мы, к сожалению, продолжаем смотреть на войну классическим взглядом, когда победа в войне видится в преимуществе на поле боя. Пусть даже с дронами и ракетами новых поколений. А стоило бы внимательнее присмотреться к действиям россиян, которыми они смогли сковать и почти нейтрализовать гораздо превосходящего врага, совершенно не применяя привычных вооружений", – говорит Басараб.

Что главное, говорит политолог, РФ уязвима к неконвенционным средствам поражения, но этому, к сожалению, уделяется очень и очень мало внимания. Удары дронами по российским объектам инфраструктуры – это очень важно, но далеко не все из доступного, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия уже ведет войну со странами НАТО.



