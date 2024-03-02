Стало известно, как россияне могли получить записи разговоров немецких генералов

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Ткачик Олеся
По его словам, это могло быть все что угодно: сломанный телефон генерала, сломанный wifi в отеле, сломанный поставщик связи.
Прослушка генералов
По его словам, компания Netcracker очень интересна: ее главный офис из США, сама принадлежит японскому NEC, но разработка продукта до сих пор происходит преимущественно в РФ, откуда происходят и основатели.
Снидалов рассказывает, что продукты из этой компании использовала в свое время и Deutsche Telekom, а также Пентагон и Google в США. Правда, говорит он, Пентагон отказался от использования из-за скандала с доступом ФСБ к программному коду проекта. Deutsche Telekom лишь несколько лет назад прекратил использование продуктов Netcracker. Singtel, по информации активиста, использует до сих пор. При этом, добавляет он, Netcraker до сих пор использует труд программистов, физически находящихся в Москве.
Какую информацию могли скомпрометировать продукты Netcracker?
Также он привел и другой пример Deutsche Telekom, где использовались схожие продукты Netcracker. Но вдобавок в РФ разработали для DT специализированное по сбору, управлению и анонимизации логов, которые генерировались системами подключения новых абонентов. То есть, говорит эксперт, потенциально имели доступ к параметрам подключения, в том числе правительственных немецких институтов.
При этом он добавил, что владеет информацией, поскольку работал на Netcracker, а позже – на Deutsche Telekom.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о скандале с прослушиванием немецких офицеров. Российские пропагандисты опубликовали записи их разговоров. Канцлер Олаф Шольц уже подтвердил их подлинность.
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