Стало известно, как россияне могли получить записи разговоров немецких генералов

По его словам, это могло быть все что угодно: сломанный телефон генерала, сломанный wifi в отеле, сломанный поставщик связи.

Прослушка генералов

"О телефонах и гостиницах не скажу, но точно знаю что сингапурский оператор связи использует программное обеспечение компании Netcraker, по меньшей мере для подключения новых локации к услугам",

– рассказывает активист.

По его словам, компания Netcracker очень интересна: ее главный офис из США, сама принадлежит японскому NEC, но разработка продукта до сих пор происходит преимущественно в РФ, откуда происходят и основатели.

Снидалов рассказывает, что продукты из этой компании использовала в свое время и Deutsche Telekom, а также Пентагон и Google в США. Правда, говорит он, Пентагон отказался от использования из-за скандала с доступом ФСБ к программному коду проекта. Deutsche Telekom лишь несколько лет назад прекратил использование продуктов Netcracker. Singtel, по информации активиста, использует до сих пор. При этом, добавляет он, Netcraker до сих пор использует труд программистов, физически находящихся в Москве.

Какую информацию могли скомпрометировать продукты Netcracker?

"Как пример, в Singtel это могли быть параметры подключения абонентов к услуге интернет через оптические сети и оборудование. Условная гостиница могла использовать Singtel для подключения к сети интернет, и параметры этого подключения могли быть скомпрометированы. В зависимости от уровня интегрированности гостиничных сервисов (здесь могу только спекулировать) скомпроментированными могли быть в том числе и настройки локальной сети отеля, включая точки доступа WiFi",

– рассказал активист.

Также он привел и другой пример Deutsche Telekom, где использовались схожие продукты Netcracker. Но вдобавок в РФ разработали для DT специализированное по сбору, управлению и анонимизации логов, которые генерировались системами подключения новых абонентов. То есть, говорит эксперт, потенциально имели доступ к параметрам подключения, в том числе правительственных немецких институтов.

"Чтобы вы поняли всю красоту ситуации в которой оказалось Deutsche Telekom: существенная часть разработки систем подключения осуществлялась в российском подразделении DT, находившемся в Петербурге. В 2022 году подразделение закрыли. Но многие российские работники просто переехали в Берлин, где они продолжают работать на DT. Это лишь два примера того, как программное обеспечение разработанное в Московии может давать русским преимущество в разведывательных операциях даже на третий год после начала полномасштабной войны. И даже в странах НАТО"

, – рассказал эксперт.

При этом он добавил, что владеет информацией, поскольку работал на Netcracker, а позже – на Deutsche Telekom.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о скандале с прослушиванием немецких офицеров. Российские пропагандисты опубликовали записи их разговоров. Канцлер Олаф Шольц уже подтвердил их подлинность.