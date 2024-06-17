Стало известно, какая стратегия Путина работает в Украине: чем это угрожает

Когда кремлевский диктатор Владимир Путин заявляет о готовности переговоров и одновременно ставит ультиматумы, то это может говорить: либо о реально сильной переговорной позиции, либо о блефе с целью показать свою позицию более мощной, чем она есть, считает экономист Павел Вернивский.

Владимир Путин

Если, говорит эксперт, речь идет о первом варианте, то диктатор готов пойти на переговоры, но исключительно на собственных условиях.

"И хотя эти условия могут быть неприемлемы для другой стороны, он убежден, что сможет достичь этих целей военным путем. А переговоры нужны, чтобы снизить дорогую цену этих требований. Если второй вариант, то он делает это с целью получить более выгодное переговорное предложение. Требовать максимум, чтобы сойтись посередине. В этом случае переговоры ему нужны не меньше, чем нам, но он этого не покажет, ведь это ослабит его переговорную позицию и дискредитирует его среди своих",

– говорит эксперт.

Впрочем, по его словам, необходимо понимать следующее — начав войну с Украиной, Путин загнал себя в ловушку, когда от исхода войны будет зависеть именно его будущее, и вот именно эта боязнь за свою жизнь заставляет его поднимать ставки.

"Сначала после провала блицкрига он поставил на изнурительную войну. А потом из-за нерешительности Запада и слабости самой Украины, он увидел, что может обратить поражение в победу. И сейчас когда он видит, что его стратегия войны на истощение результативна, то он будет ее придерживаться до тех пор, пока она будет работать",

– считает Вернивский.

При этом он подчеркивает, что война истощает Украину больше, чем РФ, и происходит это потому, что за два года экономика РФ лучше адаптировалась к войне, чем экономика Украины. И каждый раз, когда кто-то считает, что экономика РФ может продержаться несколько лет, то не забывайте, что у нас все еще хуже, добавил экономист.

"А это значит, что стратегия Пу на истощение будет работать до тех пор, пока в Украине будет оставаться текущая идиотская экономическая политика, которая будет нас ослаблять и давать Пу сигнал продолжать эту войну, -

добавил Вернивский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин выдвинул свои условия по миру.



