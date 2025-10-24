logo

Стало известно, какие планы Кремля сорвали удары по НПЗ
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, какие планы Кремля сорвали удары по НПЗ

Bloomberg пишет о том, что России грозит инфляционный шок, удары по НПЗ сильно навредили российской экономике

24 октября 2025, 09:58
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские спецслужбы своими прицельными ударами по нефтеперерабатывающим заводам РФ поставили под сомнение планы путинского режима по снижению ключевой ставки. Об этом сообщает "Bloomberg".

Стало известно, какие планы Кремля сорвали удары по НПЗ

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, Россия может остановить или замедлить цикл снижения процентных ставок на этой неделе, поскольку украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы и будущее повышение налогов усиливают инфляционные риски.

Несмотря на то, что экономика страдает от высоких затрат на заимствования, которые центральный банк начал снижать только в июне, команда председателя Эльвиры Набиуллиной сигнализирует о растущей осторожности перед пятничным совещанием по вопросам политики.

На прошлой неделе в одном показательном разговоре один из ее заместителей Алексей Заботкин, когда законодатели призвали его оказать помощь бюджету и бизнесу, пообещал только "сбалансированное решение", которое будет учитывать "всю доступную информацию".

"Недавнее ускорение роста цен и рост инфляционных ожиданий ограничивают возможности для снижения ставок", — сказал главный экономист московской компании "Ренессанс Капитал" Андрей Мелащенко.

Он считает, что центральный банк либо будет оставаться на месте, либо будет действовать более осторожно, снизив ставку на полпункта после полного снижения в сентябре.

После кратковременного сближения с целевым показателем Банка России в 4%, инфляция снова подскочила. Издание отмечает, что частично это связано с окончанием сезонных факторов, таких как летнее снижение цен на фрукты и овощи, а также угасанием влияния укрепления рубля.

Однако большей виной является дефицит топлива. Поскольку Кремль проявляет мало интереса к переговорам о прекращении войны, которую он начал в 2022 году, Украина усиливает удары по энергетической инфраструктуре, включая нефтеперерабатывающие заводы, нефтепроводы и морские терминалы. Цены на бензин выросли на 3% в сентябре и выросли еще на 2% в этом месяце.

Журналисты подчеркивают, ситуация ухудшает и без того нестабильные перспективы инфляции. 

Читайте также на портале "Комментарии" — крупнейший НПЗ Индии разворачивается от РФ: у кого начал закупать нефть.




