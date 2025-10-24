Стало відомо, які плани Кремля зірвали удари по НПЗ

Українські спецслужби своїми прицільними ударами по нафтопереробних заводах РФ поставили під сумнів плани путінського режиму щодо зниження ключової ставки. Про це повідомляє Bloomberg.

Удари по НПЗ Росії. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, що Росія може зупинити або сповільнити цикл зниження відсоткових ставок цього тижня, оскільки українські атаки на нафтопереробні заводи та майбутнє підвищення податків посилюють інфляційні ризики.

Незважаючи на те, що економіка страждає від високих витрат на запозичення, які центральний банк почав знижувати лише в червні, команда голови Ельвіри Набіуліної сигналізує про обережність, що росте, перед п'ятничною нарадою з питань політики.

Минулого тижня в одній показовій розмові один із її заступників Олексій Заботкін, коли законодавці закликали його надати допомогу бюджету та бізнесу, пообіцяв лише "збалансоване рішення", яке враховуватиме "всю доступну інформацію".

"Нещодавнє прискорення зростання цін і зростання інфляційних очікувань обмежують можливості зниження ставок", — сказав головний економіст московської компанії "Ренесанс Капітал" Андрій Мелащенко.

Він вважає, що центральний банк або залишатиметься на місці, або діятиме обережніше, знизивши ставку на півпункту після повного зниження у вересні.

Після короткочасного зближення з цільовим показником Банку Росії у 4% інфляція знову підскочила. Видання зазначає, що частково це пов'язано із закінченням сезонних факторів, таких як літнє зниження цін на фрукти та овочі, а також згасання впливу зміцнення рубля.

Проте більшою виною є дефіцит палива. Оскільки Кремль виявляє мало інтересу до переговорів про припинення війни, яку він розпочав у 2022 році, Україна посилює удари по енергетичній інфраструктурі, включаючи нафтопереробні заводи, нафтопроводи та морські термінали. Ціни на бензин зросли на 3% у вересні і зросли ще на 2% цього місяця.

Журналісти наголошують, ситуація погіршує і так нестабільні перспективи інфляції.

Читайте також на порталі "Коментарі" — найбільший НПЗ Індії розгортається від РФ: у кого почав закуповувати нафту.



