Спикер диктатора Дмитрий Песков заявил, что на Западе отсутствует единое мнение по вопросу об использовании оружия стран НАТО для ударов по территории России. Тем не менее, заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга он назвал "безответственным".

Дмитрий Песков

"Мы видим, что единства мнений в западном лагере по этому вопросу нет. Есть "горячие головы", которые делают абсолютно безответственные, провокационные заявления, к коим я отношу недавнее заявление господина Столтенберга", — заявил спикер кремлевского диктатора.

Песков выразил уверенность в том, что якобы в западном лагере есть также и те, "кто задается вопросом, а нужно ли дальше так эскалировать".

По мнению спикера кремлевского диктатора, ситуация становится все хуже.

"Оголтелый военный запал западников начинает доминировать. Нам надо принимать меры, нам надо стоять на своем и продолжать "СВО" , — заявил спикер кремлевского диктатора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Киев просил свою западных союзников предоставить разрешение на использование их оружия для того, чтобы поражать военные цели на территории России. О том, что Украине важно получить такое разрешение, говорили ряд экспертов, в том числе и зарубежных. По их словам, РФ планомерно уничтожает Украину, а она даже не может эффективно защитится от таких действий.

В то же время, западные партнеры не поддерживают идею предоставить Украине такое важное для нее разрешение. Среди пионеров "такого запрета" — Соединенные Штаты и Германия. Тем не менее, дискуссия по поводу нанесения ударов по территории РФ западным оружием все же началась. Есть шанс, что мнение ведущих стран в этом вопросе все же изменится.



