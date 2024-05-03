Стало известно, какое настроение в Кремле накануне инаугурации Путина

Российский диктатор Владимир Путин готовится к инаугурации. Как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сейчас настроение в Кремле – рабочее.

Владимир Путин

Как известно, инаугурация диктатора Путина должна состоятся 7 мая в 12:00 по московскому времени. Известно, что в этот день он должен принять отставку правительства и после этого представить кандидатуру нового премьер-министра. Госдума должна утвердить его кандидатуру до конца мая.

После этого новый премьер должен представить кандидатуры вице-премьера и министров. Их утвердить в должности депутаты должны в июне. Также Путин должен сам назначить руководителей силовых ведомств.

В то же время Песков заявил, что новые перестановки в правительстве будут проводится "спокойно и вдумчиво". При этом спикер кремлевского диктатора намекнул, что этот процесс происходит в узком кругу, назвав его "достаточно келейным". Песков добавил, что Путин сейчас набирает команду.

При этом росСМИ утверждают, что с большой долей вероятности премьер Мишустин сохранит свой пост. Говорят, что сейчас зашатался стул под министром обороны Сергеем Шойгу. Кроме того, говорят, что отправить в отставку могут и министра иностранных дел страны-агрессора Сергея Лаврова, но вероятнее всего, после президентских выборов в США.

По данным источников RTVI в Госдуме, изменения могут коснуться также руководящих позиций в Минприроды, Минсельхозе, Минкультуры и Счетной палате, тогда как глава Минфина Антон Силуанов сохранит свой пост.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в этот раз инаугурация Путина будет происходить в "тесном кругу", поскольку уважающие себя политики не поедут в Москву.



