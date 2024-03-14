Стало известно, какое решение приняли власти Белгорода после серии взрывов

По настоятельным рекомендациям местных властей в Белгороде начали массово закрываться торговые центры из-за угрозы обстрелов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "УНИАН".

Белгородская область. Фото: из открытых источников

Информагенство отмечает, в частности до конца дня не будут работать ТЦ "СитиМолл", "Рио" и "МегаГринн". В торговом центре "Рио" отменили все мероприятия, запланированные на 16 и 17 марта. В сообщении ТРЦ "Рио" прямо говорится, что решение прекратить работу было принято на основе "рекомендаций" местных властей.

Стоит отметить, что 14 марта в Белгороде на фоне сирен воздушной тревоги прогремела серия взрывов. В сети появились видео, на которых слышны звуки "прилетов" и виден подымающийся дым от возникшего пожара.

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