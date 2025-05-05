Стало известно, какой город останется без парада на 9 Мая

Оккупационный губернатор города Севастополь оккупированного Крыма Михаил Развожаев сообщил, что в городе не будут проводить парад в честь Дня Победы, это решение согласовали с Министерством обороны РФ. Об этом пишет о кремлевском агентстве ТАСС, передает портал "Комментарии".

Парад ко Дню Победы в Москве. 2024 год

Парад 9 мая не будут проводить в Севастополе по соображениям безопасности. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил оккупационный губернатор Михаил Развожаев.

"Публиковать по понятным причинам мы расписания [праздничных мероприятий] не будем. Парада [в честь годовщины] Победы [в Севастополе] в этом году не будет, эта позиция согласована с Министерством обороны", — сказал он.

Так называемый губернатор Севастополя также напомнил, что акция "Бессмертный полк" пройдет в городе в онлайн-формате. Запланировано множество различных мероприятий, ориентированных на детей и молодежь, взрослых жителей города. Во всех муниципалитетах Севастополя также запланированы праздничные концерты.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Российской Федерации продолжается тенденция к отмене праздничных мероприятий по случаю 9 мая – Дня Победы. Причина – постоянная угроза ударов со стороны Сил обороны Украины.

Особенно речь идет о военных парадах, которые традиционно являются главным элементом торжеств.

Так, в Краснодаре решили не проводить парад.

"В Краснодаре парад упразднен. Зато его планируют провести в Новороссийске. Но ежедневные воздушные тревоги создают слишком серьезные риски", — пояснил губернатор. При этом он добавил, что такое решение было принято после консультаций с силовыми структурами и военным командованием. Однако даже Новороссийск, где торжества все еще запланированы, не безопасен — в городе уже неоднократно фиксировали удары украинских дронов по объектам стратегического значения. Отмена парадов в РФ становится системным явлением. В 2024 году торжества не проводились уже в каждом четвертом регионе страны. Особенно это касается пограничных областей — Белгородской, Курской, Брянской и Липецкой — которые регулярно подвергаются атакам беспилотников.