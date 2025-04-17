Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил, что прекратить войну в Украине можно путем решения вопроса о статусе оккупированных Россией территорий. В частности, он заявил, что Кремль хочет получить Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую область в их административных границах.
Дмитрий Песков
Российские журналисты во время брифинга спросили спикера кремлевского диктатора Дмитрия Пескова о том, является ли переход под контроль РФ этих регионов обязательным условием для окончания военных действий.
Как заявил Песков, ставить вопрос о присоединении четырех новых регионов к РФ на переговорах по урегулированию ситуации в Украине неправильно. По его словам, эти регионы уже "вошли" в состав России и об это указано в Конституции.
При этом спикер кремлевского диктатора заявил об отсутствии очертаний будущего соглашения по Украине.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин рассказал, на какие требования должна согласиться Украина, если она хочет мира. По его словам, в РФ убеждены, что мирное решение войны в Украине подразумевает, что Киев должен согласиться на безъядерный нейтральный статус. Помимо этого, Нарышкин заявил, что Украина должна отменить "дискриминационные законы" и признать суверенитет нынешних границ России. Он заявил, что урегулирование касается и "безусловно, признания и суверенитета и территориальных границ Российской Федерации — нынешних территориальных границ".
Новости