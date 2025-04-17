Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил, что прекратить войну в Украине можно путем решения вопроса о статусе оккупированных Россией территорий. В частности, он заявил, что Кремль хочет получить Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую область в их административных границах.

Дмитрий Песков

Российские журналисты во время брифинга спросили спикера кремлевского диктатора Дмитрия Пескова о том, является ли переход под контроль РФ этих регионов обязательным условием для окончания военных действий.

Как заявил Песков, ставить вопрос о присоединении четырех новых регионов к РФ на переговорах по урегулированию ситуации в Украине неправильно. По его словам, эти регионы уже "вошли" в состав России и об это указано в Конституции.

При этом спикер кремлевского диктатора заявил об отсутствии очертаний будущего соглашения по Украине.

"Пока нет очертаний соглашения, но есть политическая воля двигаться в сторону соглашения. Мы положительно оцениваем конструктивные и содержательные контакты, которые имели место", — сказал представитель Кремля.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин рассказал, на какие требования должна согласиться Украина, если она хочет мира. По его словам, в РФ убеждены, что мирное решение войны в Украине подразумевает, что Киев должен согласиться на безъядерный нейтральный статус. Помимо этого, Нарышкин заявил, что Украина должна отменить "дискриминационные законы" и признать суверенитет нынешних границ России. Он заявил, что урегулирование касается и "безусловно, признания и суверенитета и территориальных границ Российской Федерации — нынешних территориальных границ".



