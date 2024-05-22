Стало известно, какую тайну пытается скрыть Кремль о крушении вертолета Раиси

В истории с крушением вертолета иранского президента Ибрагима Раиси не все так просто, как кажется на первый взгляд, подчеркивает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Ибрагим Раиси

Он обратил внимание на то, что после крушения вертолета российская сторона даже предложила помощь в проведении спасательной операции. А все потому, отметил эксперт, что на борту находился гражданин России некто Кручев.

По его словам, о девятом погибшем в следствии авиакатастрофы пассажире сообщили только некоторые СМИ Ирана, а также грузинское интернет-издание Business Media и индийское Lokmat Times. При этом все российские издания умолчали о том, что в авиакатастрофе погиб гражданин их страны.

В то же время, Коваленко обращает внимание на то, что после информации о крушении, кремлевский диктатор Владимир Путин посреди ночи провел срочную встречу с послом Ирана в Москве. При этом на той встрече присутствовали министр обороны, глава Совбеза и Генштаба и другие. Эксперт сомневается, что вся эта толпа чиновников присутствовала на встрече только для того, чтобы высказать обеспокоенность судьбой иранского президента.

"Не исключено, что некто Кручев имел непосредственное отношение к ядерной программе Ирана и сопровождал президента Раиси в этой поездке не просто так. И сокрытие его присутствия на борту Bell-214 было предельно важным для России и судьбой именно этого человека российское военно-политическое руководство заботилось в первую очередь", - подчеркнул Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, кто может стоять за смертью иранского президента Ибрагим Раиси. В частности, даже есть мнение о том, что его убрали "свои". Об этом может свидетельствовать тот факт, что вертолеты из кортежа президента даже не пытались искать президентский вертолет, который пропал.