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Стало известно, когда топ-лидеры рассмотрят предложения Путина о мире

Глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что предложения Путина «о мире» в Украине могут быть рассмотрены уде сегодня-завтра

сегодня, 15:56
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как заявил глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров, предложения диктатора Владимира Путина относительно урегулирования военного конфликта в Украине могут быть рассмотрены на саммите Большой семерки и Глобальном саммите мира в Швейцарии.

Стало известно, когда топ-лидеры рассмотрят предложения Путина о мире

Сергей Лавров

"Что касается тех, кто принимает решения, они сейчас в Италии, на встрече "группы семи", где-то вокруг, по-моему, (президент Украины Владимир) Зеленский ходит, завтра-послезавтра, непонятно в каком составе и на каком уровне будет мероприятие в Швейцарии. Надеюсь, выступление президента даст им, о чем поговорить",
— сказал Лавров.

При этом он заявил, что послы РФ передадут подробные предложения Путина в столицы с соответствующими разъяснениями. Глава МИД добавил, что после этого Россия будет ждать реакции на свои предложения.

Лавров также заявил, что Россия не может полагаться на доверие в вопросе реализации Украиной и Западом предлагаемых договоренностей, поэтому предложения были сформулированы именно таким образом.

"Мы готовы решать этот вопрос на тех условиях, которые Путин сформулировал, и только когда поймем, что они выполняются. В ту же минуту, он сказал, мы прекратим боевые действия",
- сказал Лавров.

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия сделала реальное мирное предложение.

"Наш президент четко и детально представил единственно возможный путь к окончанию конфликта в Украине, который создает предпосылки к уходу от чрезвычайно опасной эскалации и к построению общей для всех, неделимой безопасности. И на евразийском пространстве, и в мире в целом",
- заявила Матвиенко. 

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин озвучил требования к Украине, на которые она должна пойти ради мира.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/966621
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