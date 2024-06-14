Стало известно, когда топ-лидеры рассмотрят предложения Путина о мире

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Как заявил глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров, предложения диктатора Владимира Путина относительно урегулирования военного конфликта в Украине могут быть рассмотрены на саммите Большой семерки и Глобальном саммите мира в Швейцарии.
Сергей Лавров
При этом он заявил, что послы РФ передадут подробные предложения Путина в столицы с соответствующими разъяснениями. Глава МИД добавил, что после этого Россия будет ждать реакции на свои предложения.
Лавров также заявил, что Россия не может полагаться на доверие в вопросе реализации Украиной и Западом предлагаемых договоренностей, поэтому предложения были сформулированы именно таким образом.
В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия сделала реальное мирное предложение.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин озвучил требования к Украине, на которые она должна пойти ради мира.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!