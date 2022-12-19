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Стало известно количество новых дронов, которые Россия получила от Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что новая поставка иранских дронов-камикадзе Shahed, которую получила Россия от Ирана – 250 штук

сегодня, 15:44
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Автор:

Моесеенко Валентина

Россия получила от Ирана очередную партию "шахедов" в количестве 250 штук, сказал Президент Украины во время обращения к участникам встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства (JEF), пишут "Комментарии".

Стало известно количество новых дронов, которые Россия получила от Ирана

Оккупанты атаковали Украину «шахедами» из новой партии

"Этой ночью Украина снова была атакована иранскими дронами, выпущено 34 "Шахеда". Я говорю и количество, и название, и совершенно конкретно – 250, столько всего " Шахедов " сейчас получило государство-террорист", – сказал Владимир Зеленский. Президент также напомнил, что российские ракеты и иранские дроны применяются постоянно для залпов по Украине, и в первую очередь – по энергетическим объектам и объектам инфраструктуры .

"В результате города-миллионники и большинство украинских регионов остались абсолютно без электричества. Всего на вечер 16 декабря было отключено от энергоснабжения 22 миллиона 408 тысяч украинцев. Более десяти миллионов человек прервали поставки воды и тепла. Представьте, каков масштаб этого террора. И представьте себе, что его можно остановить. Именно сейчас и во многом от вас зависит, когда и как закончится эта война. Чем успешнее наши силы обороны, тем быстрее российская агрессия терпит крах", – подчеркнул президент Украины.

Проверить данные о поставках дронов невозможно. Ни Россия, ни Иран не объявляют публично об этих поступлениях.

На днях комментарии писали, что Российская Федерация возобновила удары по Украине иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 благодаря новой партии, но использует их более бережно. Ведь новая партия меньше первой. Российские военные боятся уязвимости своих позиций во временно оккупированном Крыму и потому перенесли места пусков иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Краснодарский край РФ.



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