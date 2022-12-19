Стало известно количество новых дронов, которые Россия получила от Ирана

Россия получила от Ирана очередную партию "шахедов" в количестве 250 штук, сказал Президент Украины во время обращения к участникам встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства (JEF), пишут "Комментарии".



Оккупанты атаковали Украину «шахедами» из новой партии

"Этой ночью Украина снова была атакована иранскими дронами, выпущено 34 "Шахеда". Я говорю и количество, и название, и совершенно конкретно – 250, столько всего " Шахедов " сейчас получило государство-террорист", – сказал Владимир Зеленский. Президент также напомнил, что российские ракеты и иранские дроны применяются постоянно для залпов по Украине, и в первую очередь – по энергетическим объектам и объектам инфраструктуры .

"В результате города-миллионники и большинство украинских регионов остались абсолютно без электричества. Всего на вечер 16 декабря было отключено от энергоснабжения 22 миллиона 408 тысяч украинцев. Более десяти миллионов человек прервали поставки воды и тепла. Представьте, каков масштаб этого террора. И представьте себе, что его можно остановить. Именно сейчас и во многом от вас зависит, когда и как закончится эта война. Чем успешнее наши силы обороны, тем быстрее российская агрессия терпит крах", – подчеркнул президент Украины.

Проверить данные о поставках дронов невозможно. Ни Россия, ни Иран не объявляют публично об этих поступлениях.

На днях комментарии писали, что Российская Федерация возобновила удары по Украине иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 благодаря новой партии, но использует их более бережно. Ведь новая партия меньше первой. Российские военные боятся уязвимости своих позиций во временно оккупированном Крыму и потому перенесли места пусков иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Краснодарский край РФ.



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