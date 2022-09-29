Стало известно, куда РФ бросит воевать мобилизованных россиян

В российском оборонном ведомстве рассказали, что мобилизованных по приказу Путина россиян бросят воевать на оккупированные территории Украины. Также они войдут в составы подразделений резерва и усиления. Об этом сообщают российские РИА Новости , ссылаясь на информацию Минобороны РФ.

"Граждане, призванные по мобилизации, приступили к боевому слажению на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач. После проведения боевого слаженья, подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами, приступят к выполнению задач в составе подразделений резерва и усиления", — сообщили в ведомстве обороны РФ.

Под пополнением подразделений резерва и усиления подразумевают новые соединения и пополнение действующих, понесших серьезные потери на войне.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Госдуме РФ объявили решение о выезде за границу военнообязанных. Гражданам России, состоящим на военном учете, нельзя уезжать за пределы страны. Спикер Госдумы сослался на федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", запрещающий выезд без разрешения военных комиссариатов. Ранее ряд российских СМИ сообщал, что мужчинам мобилизационного возраста после "референдумов" запретят покидать пределы России. Для пересечения границы мужчинам придется получать разрешение от военкомата. Следует отметить, что по той информации, которую ранее предоставили в британской разведке, президент РФ Путин объявит о незаконной аннексии украинских территорий 30 сентября. В этот день российский диктатор планирует обращение в парламент. В этот же день московскими властями на Красной площади запланирован концерт в поддержку этой аннексии.