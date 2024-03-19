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Стало известно, на какой шаг опасается идти Путин даже, несмотря на «победу» на выборах

Российский диктатор Владимир Путин даже после того, как одержал рекордную «победу» на сфальсифицированных выборах, все же опасается объявлять тотальную мобилизацию в РФ, заявил в эфире «Эспрессо» аналитик Defense Express Сергей Згурец

сегодня, 12:11
Автор:
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Ткачик Олеся
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Российский диктатор Владимир Путин настроен на долгую войну в Украине. В принципе, говорит Згурец, это не какая-то неожиданность, ведь о таких намерениях неоднократно говорили и представители иностранных спецслужб. По их данным, РФ готова вести боевые действия еще года два-три, при этом такой интенсивности, как и сейчас.

Стало известно, на какой шаг опасается идти Путин даже, несмотря на «победу» на выборах

Владимир Путин

При этом, как отметил эксперт, основным вопросом после путинских выборов является то, объявит ли российский диктатор общую мобилизацию. Дело в том, считает эксперт, что такое решение может вызвать всеобщее недовольство в России, и кремлевский диктатор все же опасается реакции своего электората.

Вместе с тем, Згурец сообщил, что сейчас в России мобилизуют ежемесячно более 20 000 человек и этого достаточно, чтобы поддерживать текущий темп ведения захватнической войны. Однако, по его словам, этого недостаточно для формирования резервов. Впрочем, Путин все же опасается реакции населения на тотальную мобилизацию.

"Он ведь осознает, что объявление большей мобилизации может привести к росту внутреннего напряжения среди российского населения",
– подчеркнул Згурец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что страна-агрессор планирует после путинских выборов объявить мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. Вроде бы она планирует забрать в ряды своей захватнической армии 300 тыс. украинцев. При этом глава Запорожской ОВА Иван Федоров считает, что именно такое количество украинцев может быть мобилизовано в войска оккупантов. По его информации, уже сделаны шаги, чтобы оперативно мобилизовать украинских мужчин.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-putin-boitsya-ogoloshuvati-shirokomasshtabnu-mobilizatsiyu-zgurets
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