Стало известно, о чем действительно свидетельствуют требования Путина относительно мира

Заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о его "формуле мира" – это повтор, отмечает политолог Вадим Денисенко.

Владимир Путин

По его словам, все, что сказал Путин, утверждено было еще тогда, когда РФ вносила изменения в свою конституцию.

"Поэтому те, кто говорит, что Путин наконец-то назвал "целые "СВО" и вокруг этого строит версии – глубоко ошибаются. "Цели "СВО" были и остаются другими – стать третьим полюсом мира. Чего, судя по всему, Путин не сможет достичь",

– заявил политолог.

Кроме того, говорит Денисенко, многие считают, что причина заявления – саммит мира. Отчасти, наверное, так в том смысле, что это заявление очень эмоциональное, а не рациональное.

"Это заявление обиженного человека, проигравшего очень важное сражение своей жизни. Путин искренне считал, что сможет блефом придавить коллективный Запад и принудить всех к переговорам. Еще два месяца назад, казалось, ему все удалось. Но с момента, когда после долгих колебаний, американцы решили выделить нам 61 млрд, все пошло не по его сценарию. Он не может этому противопоставить ничего, кроме слов. Он не поднимает ставки, как многие говорят, — он нервничает",

– заявил политолог.

Кроме того, он убежден, что заявление Путина – это специальная обрезка всех возможных путей для отступления.

"Путин по-прежнему мечтает, что он станет тем лидером, который сядет за стол переговоров на Ялте-2. И нынешнее заявление, как и изменения в конституцию – это обрезание путей для отступления себе и окружению. Но история показывает, что окружение очень часто плевать хочет на все эти обрезанные пути для отступления",

– говорит Денисенко.

То есть, подчеркивает эксперт, Путин переходит в стадию войны ради войны, или стремится "влезть в драку, а затем разобраться".

"Выйти из войны он не может. Победить тоже. Поэтому он решил тянуть время. К сожалению, ценой жизней людей",

– добавил эксперт.

Все это резко усиливает роль Китая как переговорщика. По словам Денисенко, главный рычаг влияния на россиян – Пекин.

"И хотим мы того или не хотим, но теперь уж точно можно сказать, что уравнение формулы мира без Китая почти нереально",

– подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин озвучил требования, на которые должна пойти Украина ради мира.



