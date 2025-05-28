Стало известно о едином институте в России, способном уничтожить власть Путина

Некоторые западные медиа предполагают, что конец путинского режима могут ускорить российские олигархи или представители правящих элит. Но, как отмечает политолог Сергей Постернак, именно эта часть системы не представляет диктатора реальной угрозы.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Несмотря на периодические внутренние конфликты в кремлевской вертикали, они редко перерастают в нечто, что может дестабилизировать режим. Например, ранее активно обсуждался конфликт между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и близким к Путину олигархом Сулейманом Керимовым. Даже звучали намеки на возможную "кровную месть". Однако эти споры остаются обычными межклановыми разборками.

Постернак отмечает: в высших эшелонах власти нет системного раскола. Существует борьба только за лояльность Путина, а не изменение курса.

По его мнению, единственный институт, который действительно может угрожать властям диктатора — это вооруженные силы РФ. И именно эта вероятность вызывает у Путина самые большие опасения. Ведь в случае мира сотни тысяч солдат, прошедших войну и обученные пользованию оружием, вернутся в гражданскую жизнь — уже без страха перед властью.

Как пример возможного бунта, Постернак упоминает мятеж Пригожина. После этого Путин сделал выводы, в частности, сменил командование: сухопутные войска возглавил генерал, известный кровавым штурмом Мариуполя.

"Комментарии" уже писали, что в последние дни Россия совершила несколько комбинированных атак по Украине с применением баллистических и крылатых ракет, а также дронов. Несмотря на наличие ракетного арсенала, количество использованных ракет оказалось неожиданно малым. Как сообщает Defense Express, за два дня — 25 и 26 мая — страна-агрессор запустила лишь 64 крылатые ракеты, хотя предварительно, по оценкам аналитиков, могла использовать больше.