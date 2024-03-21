Российские повстанцы ведут активные боевые действия на территории Белгородской и Курской областей, при этом обладают всем необходимым оружием для таких действий.

РДК

Как отметил во время пресс-конференции боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский, нет секрета в том, откуда у повстанцев есть все необходимое для ведения боевых действий оружие.

По его словам, у российских добровольцев есть оружие, принадлежащее им как членам Интернационального легиона Вооруженных сил Украины. Кроме того, их запасы пополняются трофеями на постоянной основе.

Барановский пояснил, что во время пребывания в Украине их бойцы имеют статус военнослужащих армии Украины и имеют те же права, что и украинские бойцы.

Однако, как подчеркнул Барановский, когда бойцы пересекают границу и заходят на территорию России, то они уже не являются военнослужащими ВСУ, взявшими в руки оружие. При этом он добавил, что очень часто российские повстанцы используют трофейное оружие.

Вместе с тем командир Российского добровольческого корпуса Денис Никитин отметил, что не следует недооценивать оружие, танки и РСЗО, продаваемые в воинторгах с 2014 года. При этом он добавил, что сейчас в распоряжении российских повстанцев есть отличный грузовик "Ахмат". За такой неожиданный подарок он даже поблагодарил руководство Чеченской Республики.

Напомним, ранее нардеп Лиза Богуцкая иронизировала по поводу вооружения российских повстанцев и отмечала, что все это оружие и технику можно приобрести в любом специализированном магазине. Так же в 2014 году заявляли российские оккупанты, ворвавшиеся на территорию Донбасса. Тогда они говорили, что простые шахтеры купили в военном магазине необходимую форму, оружие и танки, чтобы вести войну.

Кроме того, российские повстанцы рассказали, что своими действиями они помогли ВСУ , ведь сумели помешать планам российского диктатора Владимира Путина по организации нового наступления на Украину.