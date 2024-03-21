logo

BTC/USD

66386.25

ETH/USD

3497.41

LTC/USD

85.92

USD/UAH

39.20

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Стало известно, откуда российские повстанцы получили оружие для боевых действий
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, откуда российские повстанцы получили оружие для боевых действий

Российские повстанцы рассказали, что у них есть все необходимое оружие для ведения боевых действий на территории России. На пресс-конференции они сообщили, что часть их оружия является трофейным

сегодня, 14:08
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Российские повстанцы ведут активные боевые действия на территории Белгородской и Курской областей, при этом обладают всем необходимым оружием для таких действий.

Стало известно, откуда российские повстанцы получили оружие для боевых действий

РДК

Как отметил во время пресс-конференции боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский, нет секрета в том, откуда у повстанцев есть все необходимое для ведения боевых действий оружие.

По его словам, у российских добровольцев есть оружие, принадлежащее им как членам Интернационального легиона Вооруженных сил Украины. Кроме того, их запасы пополняются трофеями на постоянной основе.

Барановский пояснил, что во время пребывания в Украине их бойцы имеют статус военнослужащих армии Украины и имеют те же права, что и украинские бойцы.

Однако, как подчеркнул Барановский, когда бойцы пересекают границу и заходят на территорию России, то они уже не являются военнослужащими ВСУ, взявшими в руки оружие. При этом он добавил, что очень часто российские повстанцы используют трофейное оружие.

Вместе с тем командир Российского добровольческого корпуса Денис Никитин отметил, что не следует недооценивать оружие, танки и РСЗО, продаваемые в воинторгах с 2014 года. При этом он добавил, что сейчас в распоряжении российских повстанцев есть отличный грузовик "Ахмат". За такой неожиданный подарок он даже поблагодарил руководство Чеченской Республики.

Напомним, ранее нардеп Лиза Богуцкая иронизировала по поводу вооружения российских повстанцев и отмечала, что все это оружие и технику можно приобрести в любом специализированном магазине. Так же в 2014 году заявляли российские оккупанты, ворвавшиеся на территорию Донбасса. Тогда они говорили, что простые шахтеры купили в военном магазине необходимую форму, оружие и танки, чтобы вести войну.

Кроме того, российские повстанцы рассказали, что своими действиями они помогли ВСУ , ведь сумели помешать планам российского диктатора Владимира Путина по организации нового наступления на Украину.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GUWQrsI4Xn0
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости