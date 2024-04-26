Стало известно, почему Путин боится увольнять Шойгу даже несмотря на провалы на фронте

Несколько дней назад в России был арестован заместитель министра обороны России Тимур Иванов, обвиняемый в коррупции. При этом эксперты отмечают, что он был очень близок к самому Шойгу. Поэтому логично было предположить, что следующим "на выход" должен стать сам министр обороны страны-агрессора.

Сергей Шойгу

Однако, как считает Аббас Галлямов, пока Шойгу ничего не угрожает. По его словам, он должен быть уволен еще в 2022 году, после провала полномасштабного вторжения в Украину, когда не удалось взять Киев "за три дня". Однако, добавил эксперт, российский диктатор Владимир Путин не делает этого, чтобы убедить простых россиян в том, что все "и дальше идет по плану". Если бы Шойгу уволили, предполагает Галлямов, россияне могли задуматься, что все, что им рассказывают в Кремле не совсем соответствует действительности.

Кроме того, добавил эксперт, нет гарантий того, что на место Шойгу в случае его увольнения придет кто-то лучше и компетентнее.

Впрочем, российский политолог добавил, что Шойгу находится в таком положении, когда на него можно повесить любой провал, после чего отправить в отставку без наказания.

Галлямов добавил, что на самом деле российский диктатор может менять министров хоть каждые полгода, но не делает этого по одной причине. По словам эксперта, диктатор не хочет, чтобы его образ силы и контроля был каким-то образом нарушен.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России арестовали заместителя министра обороны страны-агрессора Тимура Иванова. По мнению украинских экспертов, это может свидетельствовать о том, что в Кремле победили "агрессивные ястребы", выступающие за то, чтобы продолжать вести кровавую войну против Украины.