В РФ победили «фанатические ястребы», которые хотят Ялту-2. Какие угрозы для Украины

В России был задержан заместитель министра обороны Тимур Иванов. При этом, как отметил политолог Вадим Денисенко, если речь идет о задержании чиновника такого уровня, то точно не обошлось без санкции на такие действия от кремлевского диктатора Владимира Путина. При этом, по мнению эксперта, само решение могло быть инициировано главой Совбеза страны-агрессора Николаем Патрушевым.

Тимур Иванов

То есть, отметил Денисенко, подтверждаетесь версия о том, что в РФ произошел "минипереворот" в результате которого фанатичные ястребы одержали победу над просто ястребами во внутривидовой борьбе. И сейчас именно они диктуют повестку дня, подчеркнул политолог.

По его мнению, арест Иванова является демонстрацией новых еще не выкристаллизовавшихся правил игры, которые уже пишутся по ходу игры.

По словам Денисенко, эти новые правила точно содержат следующие пункты:

а) все предварительные договоренности аннулированы. Все начинается с чистой страницы;

б) ФСБ переходит от крышивания коррупции к контролю коррупции;

в) просто лояльности уже мало. Нужно чего-то большего (чего именно пока не понимает никто).

Как говорит Денисенко, сейчас трудно понять, арестом ли Иванова все завершится, или после него под репрессии попадут и другие.

"Для Украины это означает, что существует полное доминирование идей Патрушева и Ушакова о продолжении войны до конференции Ялта-2. На этом фоне следует особо обратить внимание на резкую активизацию россиян на китайском направлении и два важных решения: Норникель решил перенести медный завод в Китай, а Газпром дает скидку на 28% к 2027 году китайским компаниям (оба решения не могли не быть санкционированы в Кремле) ",

– подчеркнул Денисенко.

При этом, по его словам, Китай в последнее время начал определенный дрейф в сторону возможных переговоров и россияне во что бы то ни стало стремятся сломать этот тренд.

"Собственно от этого и будет зависеть останется ли теоретическая возможность для начала переговоров в 2024 году",

– подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, есть ли между "кремлевскими башнями" раскол.