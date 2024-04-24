В РФ победили «фанатические ястребы», которые хотят Ялту-2. Какие угрозы для Украины

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Ткачик Олеся
В России был задержан заместитель министра обороны Тимур Иванов. При этом, как отметил политолог Вадим Денисенко, если речь идет о задержании чиновника такого уровня, то точно не обошлось без санкции на такие действия от кремлевского диктатора Владимира Путина. При этом, по мнению эксперта, само решение могло быть инициировано главой Совбеза страны-агрессора Николаем Патрушевым.
Тимур Иванов
То есть, отметил Денисенко, подтверждаетесь версия о том, что в РФ произошел "минипереворот" в результате которого фанатичные ястребы одержали победу над просто ястребами во внутривидовой борьбе. И сейчас именно они диктуют повестку дня, подчеркнул политолог.
По его мнению, арест Иванова является демонстрацией новых еще не выкристаллизовавшихся правил игры, которые уже пишутся по ходу игры.
По словам Денисенко, эти новые правила точно содержат следующие пункты:
а) все предварительные договоренности аннулированы. Все начинается с чистой страницы;
б) ФСБ переходит от крышивания коррупции к контролю коррупции;
в) просто лояльности уже мало. Нужно чего-то большего (чего именно пока не понимает никто).
Как говорит Денисенко, сейчас трудно понять, арестом ли Иванова все завершится, или после него под репрессии попадут и другие.
При этом, по его словам, Китай в последнее время начал определенный дрейф в сторону возможных переговоров и россияне во что бы то ни стало стремятся сломать этот тренд.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, есть ли между "кремлевскими башнями" раскол.
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