Стало известно, почему Путин добивается «заморозки» войны: в чем его выгода

Недавно в Нью-Йорк Таймс вышла статья о возможной заморозке войны в ближайшие месяцы. Как подчеркивает политолог Павел Вернивский, заморозка – это не окончание войны, а уменьшение ее интенсивности.

Владимир Путин

При этом эксперт отметил, что заморозка происходит только тогда, когда ни одну из сторон не устраивает ситуация на поле боя, но обе стороны будут истощены для активных наступательных действий.

Также, подчеркивает эксперт, еще одним фактором для заморозки может быть понимание со стороны России, что ситуация на поле боя меняется не в ее пользу. И что ситуация по состоянию на сегодняшний день лучше, чем ситуация может быть завтра, поэтому временно нужно прекратить наступательные действия, добавил Вернивский.

При этом, по его словам, заморозка не исключает мирных переговоров между сторонами, но вероятность успешного их окончания очень низкая. Также, добавляет он, в случае успешного окончания переговоров высока вероятность эскалации в будущем.

"Заморозка выгодна в первую очередь России. Потому что они видят нерешительность Запада и понимают, что даже в состоянии замедленной перманентной войны Украину не примут в блок НАТО. Также такая война будет ослаблять Украину в долгосрочной перспективе. И вдобавок они ставят на уменьшение поддержки Украины в долгосрочной перспективе",

– добавил эксперт.

Кроме того, Вернивский подчеркнул, что в случае Украины заморозка является лишь временной паузой перед предстоящей эскалацией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время появляется все больше слухов по поводу того, что война в Украине будет заморожена по корейскому сценарию. При этом кремлевский диктатор Владимир Путин "сигнализирует" о том, что РФ, якобы, готова идти на переговоры с Украиной при условии, что Россия получит гарантии безопасности. Впрочем, госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул , что действия Путина никак не свидетельствуют о том, что он готов идти на мирные переговоры.