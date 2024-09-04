logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Стало известно, почему РФ отказывается от переговоров: к какому плану перешел Путин
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, почему РФ отказывается от переговоров: к какому плану перешел Путин

РФ отказывается от переговоров, потому что надеется «покорить» Украину и захватить ее

сегодня, 11:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Несмотря на текущую сложность на фронте и разрушительную кампанию ударов ракет и БПЛА, которая в совокупности оказывает давление на восприятие и сознание сограждан, РФ все равно не обладает милитарным потенциалом, чтобы исключительно за счет этого покорить Украину и навязать свою политическую волю, считает старший аналитик "Вернись живым" Николай Белесков.

Стало известно, почему РФ отказывается от переговоров: к какому плану перешел Путин

Владимир Путин

По его словам, 500 тысяч в распоряжении в РФ недостаточно, чтобы уничтожить украинскую группировку, охватить страну и держать ее в повиновении. Как говорит аналитик, масштаб и сложность задач несоразмерна с имеющимися возможностями как бы наш противник ни пытался убедить себя, нас и международную аудиторию.

"Собственно поэтому противник реализует комплексную стратегию истощения Украины – сочетанием военных (действия на фронте и удары в тыл) и невоенных инструментов (информационные кампании) взорвать волю к дальнейшему сопротивлению. Именно на комплексную стратегию истощения делает ставку Москва, отказываясь от каких-либо переговоров. РФ хочет заставить работать в другом направлении положительную динамику 2022 года – свои локальные успехи на фронте вместе с ударами по нашему тылу использовать для подрыва настроений в тылу и среди наших партнеров создавая основы для новых локальных успехов на фронте", – заявил эксперт.

По его словам, это делается для того, чтобы окончательно размыть два консенсуса — в этом отношении Украина должна реализовывать оборону так, чтобы враг терял средства и силы быстрее, чем восстанавливается, чтобы гарантировать стабильность урегулирования и что партнеры должны помогать Украине в рамках реализации права на самооборону.

При том что РФ (равно как и Украина), говорит Белесков, сталкивается с вызовом поддержания соответствующей интенсивности войны – прежде всего путем привлечения дополнительных сил без проведения новой масштабной мобилизации, означающей новые социальные и политические вызовы для страны.

"Как следствие понимая план РФ и ограничения в которых противник вынужден действовать Украина, несмотря на весь негатив и сложность, имеет возможность и эту теорию победы противника поставить под сомнение. Собственно, вызов для нас в том, чтобы негативную динамику стабилизировать и заставить работать в положительное направление", — отметил эксперт.

По его словам, это требует как выполнения домашнего задания такого как более качественное комплектование, подготовка и применение сил, так и дальнейшее привлечение нужных ресурсов для оборонной операции по фронту и обеспечение функционирования тыла. Так это делать труднее, чем в 2022 или 2023, но это ну совсем не задачи, которые нельзя решить, добавил аналитик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какой циничный план задумал Путин по поводу покорения Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0DbGhYmGqCgMFrw5ifeAubwh5AbCa7qtx4FY5CrWzXgPSibcUkBe76EzqtbwPLwihl&id=100010617637517
Теги:

Новости

Все новости