Стало известно, почему РФ отказывается от переговоров: к какому плану перешел Путин

Несмотря на текущую сложность на фронте и разрушительную кампанию ударов ракет и БПЛА, которая в совокупности оказывает давление на восприятие и сознание сограждан, РФ все равно не обладает милитарным потенциалом, чтобы исключительно за счет этого покорить Украину и навязать свою политическую волю, считает старший аналитик "Вернись живым" Николай Белесков.

Владимир Путин

По его словам, 500 тысяч в распоряжении в РФ недостаточно, чтобы уничтожить украинскую группировку, охватить страну и держать ее в повиновении. Как говорит аналитик, масштаб и сложность задач несоразмерна с имеющимися возможностями как бы наш противник ни пытался убедить себя, нас и международную аудиторию.

"Собственно поэтому противник реализует комплексную стратегию истощения Украины – сочетанием военных (действия на фронте и удары в тыл) и невоенных инструментов (информационные кампании) взорвать волю к дальнейшему сопротивлению. Именно на комплексную стратегию истощения делает ставку Москва, отказываясь от каких-либо переговоров. РФ хочет заставить работать в другом направлении положительную динамику 2022 года – свои локальные успехи на фронте вместе с ударами по нашему тылу использовать для подрыва настроений в тылу и среди наших партнеров создавая основы для новых локальных успехов на фронте", – заявил эксперт.

По его словам, это делается для того, чтобы окончательно размыть два консенсуса — в этом отношении Украина должна реализовывать оборону так, чтобы враг терял средства и силы быстрее, чем восстанавливается, чтобы гарантировать стабильность урегулирования и что партнеры должны помогать Украине в рамках реализации права на самооборону.

При том что РФ (равно как и Украина), говорит Белесков, сталкивается с вызовом поддержания соответствующей интенсивности войны – прежде всего путем привлечения дополнительных сил без проведения новой масштабной мобилизации, означающей новые социальные и политические вызовы для страны.

"Как следствие понимая план РФ и ограничения в которых противник вынужден действовать Украина, несмотря на весь негатив и сложность, имеет возможность и эту теорию победы противника поставить под сомнение. Собственно, вызов для нас в том, чтобы негативную динамику стабилизировать и заставить работать в положительное направление", — отметил эксперт.

По его словам, это требует как выполнения домашнего задания такого как более качественное комплектование, подготовка и применение сил, так и дальнейшее привлечение нужных ресурсов для оборонной операции по фронту и обеспечение функционирования тыла. Так это делать труднее, чем в 2022 или 2023, но это ну совсем не задачи, которые нельзя решить, добавил аналитик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какой циничный план задумал Путин по поводу покорения Украины.



