Стало известно, почему РФ отказывается от переговоров: к какому плану перешел Путин

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Ткачик Олеся
Несмотря на текущую сложность на фронте и разрушительную кампанию ударов ракет и БПЛА, которая в совокупности оказывает давление на восприятие и сознание сограждан, РФ все равно не обладает милитарным потенциалом, чтобы исключительно за счет этого покорить Украину и навязать свою политическую волю, считает старший аналитик "Вернись живым" Николай Белесков.
Владимир Путин
По его словам, 500 тысяч в распоряжении в РФ недостаточно, чтобы уничтожить украинскую группировку, охватить страну и держать ее в повиновении. Как говорит аналитик, масштаб и сложность задач несоразмерна с имеющимися возможностями как бы наш противник ни пытался убедить себя, нас и международную аудиторию.
По его словам, это делается для того, чтобы окончательно размыть два консенсуса — в этом отношении Украина должна реализовывать оборону так, чтобы враг терял средства и силы быстрее, чем восстанавливается, чтобы гарантировать стабильность урегулирования и что партнеры должны помогать Украине в рамках реализации права на самооборону.
При том что РФ (равно как и Украина), говорит Белесков, сталкивается с вызовом поддержания соответствующей интенсивности войны – прежде всего путем привлечения дополнительных сил без проведения новой масштабной мобилизации, означающей новые социальные и политические вызовы для страны.
По его словам, это требует как выполнения домашнего задания такого как более качественное комплектование, подготовка и применение сил, так и дальнейшее привлечение нужных ресурсов для оборонной операции по фронту и обеспечение функционирования тыла. Так это делать труднее, чем в 2022 или 2023, но это ну совсем не задачи, которые нельзя решить, добавил аналитик.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какой циничный план задумал Путин по поводу покорения Украины.
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