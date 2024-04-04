Стало известно, почему в будущем нужно отказаться от каких-либо разговоров с Россией

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел телефонный разговор с министром обороны страны-агрессора Сергеем Шойгу. По его результатам, в Кремле заявили, что Париж якобы согласился вести диалог с РФ по ситуации в Украине и обсуждать мирные переговоры.

Лекорню и Шойгу

Это заявление в Париже опровергают. Там отмечают, что информация о готовности вести переговоры по Украине не соответствует действительности.

То есть, подчеркивает Виктор Чумак, нужно понять, что вести какие-либо переговоры с Россией нет смысла, они все равно солгут о результатах такого диалога.

"О чем бы вы не разговаривали с россиянами – они все равно солгут для своей аудитории, а сам факт вашего разговора представят как факт слабости и вас и всего Запада",

– подчеркнул Чумак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министры обороны Франции и России провели телефонный разговор , по результатам которого в Кремле заявили о готовности Парижа вести с Москвой переговоры по ситуации в Украине.

Вместе с тем, по данным западных СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон наоборот убеждает лидеров США и Германии усилить поддержку Украины и отказаться от красных линий по вопросу противодействия России. По его мнению, Кремлю следует послать четкий сигнал, что ЕС и НАТО готовы к любым вариантам, даже военным.

При этом в Германии и США пока не готовы вести против России более жесткую политику. В частности, Вашингтон боится быть вовлеченным в прямую войну с Россией. Такие же страхи и у канцлера Германии Олафа Шольца, который поэтому и отказывается предоставить Украине дальнобойные ракеты "Таурус".