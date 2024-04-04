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Стало известно, почему в будущем нужно отказаться от каких-либо разговоров с Россией

От каких-либо разговоров с Россией нужно отказаться, об этом в Фейсбуке отметил бывший заместитель генпрокурора Виктор Чумак. В качестве примера он привел разговор министров обороны Франции и РФ, после которого Кремль наврал о его результатах

сегодня, 12:20
Автор:
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Ткачик Олеся
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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел телефонный разговор с министром обороны страны-агрессора Сергеем Шойгу. По его результатам, в Кремле заявили, что Париж якобы согласился вести диалог с РФ по ситуации в Украине и обсуждать мирные переговоры.

Стало известно, почему в будущем нужно отказаться от каких-либо разговоров с Россией

Лекорню и Шойгу

Это заявление в Париже опровергают. Там отмечают, что информация о готовности вести переговоры по Украине не соответствует действительности.

То есть, подчеркивает Виктор Чумак, нужно понять, что вести какие-либо переговоры с Россией нет смысла, они все равно солгут о результатах такого диалога.

"О чем бы вы не разговаривали с россиянами – они все равно солгут для своей аудитории, а сам факт вашего разговора представят как факт слабости и вас и всего Запада",
– подчеркнул Чумак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министры обороны Франции и России провели телефонный разговор , по результатам которого в Кремле заявили о готовности Парижа вести с Москвой переговоры по ситуации в Украине.

Вместе с тем, по данным западных СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон наоборот убеждает лидеров США и Германии усилить поддержку Украины и отказаться от красных линий по вопросу противодействия России. По его мнению, Кремлю следует послать четкий сигнал, что ЕС и НАТО готовы к любым вариантам, даже военным.

При этом в Германии и США пока не готовы вести против России более жесткую политику. В частности, Вашингтон боится быть вовлеченным в прямую войну с Россией. Такие же страхи и у канцлера Германии Олафа Шольца, который поэтому и отказывается предоставить Украине дальнобойные ракеты "Таурус".




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Источник: https://www.facebook.com/vik.chumak/posts/pfbid0cz7y1QeEbt5v6Z9Qxum8RqtsMzKnfNyaeDJa2WdW5x4KGLB7Lvn2Xt4zmC1QUyaul
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