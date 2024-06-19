logo

BTC/USD

65132.34

ETH/USD

3571.21

LTC/USD

74.18

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Стало известно, при каких условиях на Западе могут пойти на физическую ликвидацию Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, при каких условиях на Западе могут пойти на физическую ликвидацию Путина

На Западе могут принять решение физически ликвидировать кремлевского диктатора Владимира Путина, сказал в эфире 24 канала политтехнолог Михаил Шейтельман

сегодня, 19:52
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Как сообщил политтехнолог Михаил Шейтельман, кремлевский диктатор Владимир Путин держится подальше от непроверенных людей и посещает только дружественные в террористической России страны, при этом всегда в сопровождении истребителей. При этом эксперт даже не сомневается в том, что во время встреч G7 "Рамштайна", организованных Пентагоном, без сомнения, обсуждались варианты физической ликвидации Путина.

Стало известно, при каких условиях на Западе могут пойти на физическую ликвидацию Путина

Владимир Путин

При этом политтехнолог напомнил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ядерные силы НАТО, в том числе США и Великобритании, находятся в повышенной боевой готовности. Шейтельман заявил, очевидно, мир находится в начале ядерной войны. Ранее только Путин угрожал миру ядерной войной, а теперь НАТО угрожает России, добавил он.

По словам политтехнолога, на Западе рассматривается возможность ликвидации Путина, чтобы остановить ядерную войну, и это может быть осуществлено. При этом он уверен, что Путин также осознает эту угрозу, поэтому и ликвидировал Пригожина – силами ПВО или подрывом самолета.

По мнению Шейтельмана, российские спецслужбы принимают все необходимые меры безопасности. Путин летает только в сопровождении истребителей, потому что где угодно может произойти что угодно. Однако, отмечает Шейтельман, ликвидация диктатора – это важнейшее политическое решение, которое будет принято только в критической ситуации.

"Если будет высока вероятность, что Путин планирует применить ядерное оружие, то Джо Байдену придется принимать решение или наносить удар по России или нет", — заметил Михаил Шейтельман.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, при каких условиях Путин может принять решение о применении ядерного оружия в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/putin-boyitsya-za-svoye-zhittya-chomu-diktator-posiliv-zahodi_n2579324
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости