Стало известно, прототипом какой ракеты стал «Орешник»: неожиданные подробности

Главный вывод из удара РФ по Днепру ракетой "Орешник" в том, что это подтверждение того, что Россия системно и систематически не выполняла ни одного международного договора в сфере уменьшения вооружений с 1986 года, отметил Вячеслав Ильченко эксперт Growford Institute.

Ракета Орешник

По его словам, какая бы это ни была ракета, а судя по ее тактико-техническим характеристикам, она разрабатывалась не для войны в Америке, а в Европе. При этом ее разработка началась еще до войны в Украине и даже до прихода к власти Владимира Путина.

Эксперт отметил, что, вероятно, прототипом ракеты, по которой российские захватчики ударили по Днепру, могла быть только "Скорость". Был такой проект в позднем СССР под номером 15Ж66 — баллистическая ракета средней дальности с раздельными боеголовками с возможным использованием в качестве мобильного межконтинентального комплекса.

Как подчеркнул Ильченко, именно эта ракета должна была заменить комплексы "Пионер", но россияне не успели — ракета была, скажем так, проблемная и при старте тягач — а им был как раз МАЗ-7908 (8 x 8 ), основная рабочая лошадка передвижных ракетных комплексов того времени – превращался в куски из-за очень сильного импульса. А в ряде случаев ракета на старте взрывалась.

В 1987 году СССР торжественно подписал с США так называемый договор о РСМД – договор о ликвидации ракет малой и средней дальности. Горбачев не менее торжественно подписал указы об остановке и ликвидации разработок соответствующего ракетного вооружения.

"Я не верю, что можно было сделать весь объем работ, на который в СССР с гораздо большим ресурсом ушло более 10 лет (предыдущий комплекс "Пионер" разрабатывался с 1974 г.). Зато можно было извлечь из архива советскую разработку и "допилить" ее с помощью специалистов из "союзников по Лиге Объединенных Диктатур", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, это означает, что ни СССР, ни его преемница РФ не выполняли подписанный ими договор о РСМД. Россия же следила, чтобы таких ракет не создавал никто из соседних постсоветских стран.

То есть, подчеркивает Ильченко, РФ изначально готовила агрессивную войну против своих соседей. Отсюда и все ошибки в оценке количества ракет, имевшихся в России в 2022 году патронов, танков и всего прочего.

"Все это накапливалось около 30 лет. И на нас сейчас сыпется все то, что еще СССР готовил для "Великой Европейской войны", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ активно угрожает Западу ударами ракеты "Орешник".



