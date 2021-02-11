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Стало известно сколько денег тратит Россия на разработку супероружия

Россия работает над созданием нового ракетного комплекса

сегодня, 14:50
Автор:

Кириєнко Анна

Стало известно, какие суммы инвестируют российские власти в разработку мощного новейшего оружия. Об этом сообщил бывший министр обороны России Сергей Иванов, сообщает РБК.

Стало известно сколько денег тратит Россия на разработку супероружия

Сколько денег Россия тратит на вооружение - названа сумма. Фото: newsru.com

Сейчас российские разработчики занимаются созданием новых видов вооружения, среди которых гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" и лазерный комплекс "Пересвет". Работа над этими проектами ведется уже десять лет. Ежегодно на разработку и совершенствование установок из бюджета страны выделяли 10-20 миллиардов рублей. Если перевести на украинскую национальную валюту — 3,8 миллиарда гривен.

"Для Вооруженных сил [эта сумма] при нынешнем триллионные бюджете — почти незаметны расходы", — отметил министр обороны.

Напомним, что ранее террорист и деятель боевиков самопровозглашенных "ЛДНР" Михаил Полинков по прозвищу "Хрусталик" опубликовал документы форума сепаратистов под названием "Русский Донбасс", который они проводят в Донецке.

Боевики опубликовали финальную версию так называемой доктрины, которая состоит из семи пунктов. Стоит обратить пристальное внимание на шестой пункт "документа", где рассказывается о том, что "ДНР-ЛНР" должны "установить контроль над всеми территориями Донецкой и Луганской областей". Проще говоря — захватить осталось территории Донбасса. Подробнее о планах боевиков смотрите в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что в представительстве Президента Украины Владимира Зеленского в АР Крым рассказали о том, как прекращают попытки России легализовать оккупацию полуострова с помощью научного сообщества. Об этом читайте в нашем материале.


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Источник: https://t.me/rbc_news/24820
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