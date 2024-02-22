Стало известно, сколько Россия заработала на нефти с начала войны. Сумма шокирует

По информации издания с начала полномасштабного вторжения в Украину, Россия на торговле нефтью сумела заработать 653 млрд дол. Это свидетельствует о том, что страна-агрессор научилась достаточно успешно обходить санкции, введенные странами Запада.

Российская нефть

Чтобы обойти нефтяное эмбарго, Россия использует разные "лазейки", а также "теневой флот", состоящий из танкеров.

Издание отмечает, что страна-агрессор легально экспортирует сырую нефть в Индию или Китай. Там она проходит очистку и уже продается на международных площадках.

Кроме того, РФ научилась обходить санкции, чтобы закупать компоненты, которые ей необходимы для изготовления оружия, которое она использует в войне против Украины. Как подчеркивают западные журналисты, в российском оружии, которое изъяли на поле боя, обнаружили иностранные компоненты. Более того, в 95% случаев критические части к оружию поступали именно от стран коалиции, которые помогают Украине, в том числе США. Журналисты подчеркнули, что в Россию эти компоненты попали через Гонконг, Турцию и ОАЭ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что главный ресурс, позволяющий Кремлю получать огромные деньги для продолжения войны против Украины – это нефть. Так вот, в 2023 году Россия второй год подряд демонстрировала рекордные темпы бурения нефтяных скважин, что является еще одним доказательством устойчивости страны к западным санкциям. Бум активности сопровождался восстановлением как объемов, так и стоимости российского экспорта нефти. В частности, стало известно, что за 11 месяцев 2023 года РФ пробурила нефтяные скважин общей глубиной 28 100 километров, приближаясь к прошлогоднему постсоветскому рекорду. Такие темпы могут указывать на некоторые долгосрочные проблемы. Да, новые проекты легче адаптироваться к новым обстоятельствам.