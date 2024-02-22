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Стало известно, сколько Россия заработала на нефти с начала войны. Сумма шокирует

Россия, к сожалению, успешно торгует нефтью даже несмотря на санкции, введенные странами Запада, сообщает The Guardian. Для этого она, в частности, использует теневой флот, передает портал «Комментарии»

сегодня, 13:43
Автор:
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Ткачик Олеся
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По информации издания с начала полномасштабного вторжения в Украину, Россия на торговле нефтью сумела заработать 653 млрд дол. Это свидетельствует о том, что страна-агрессор научилась достаточно успешно обходить санкции, введенные странами Запада.

Стало известно, сколько Россия заработала на нефти с начала войны. Сумма шокирует

Российская нефть

Чтобы обойти нефтяное эмбарго, Россия использует разные "лазейки", а также "теневой флот", состоящий из танкеров.

Издание отмечает, что страна-агрессор легально экспортирует сырую нефть в Индию или Китай. Там она проходит очистку и уже продается на международных площадках.

Кроме того, РФ научилась обходить санкции, чтобы закупать компоненты, которые ей необходимы для изготовления оружия, которое она использует в войне против Украины. Как подчеркивают западные журналисты, в российском оружии, которое изъяли на поле боя, обнаружили иностранные компоненты. Более того, в 95% случаев критические части к оружию поступали именно от стран коалиции, которые помогают Украине, в том числе США. Журналисты подчеркнули, что в Россию эти компоненты попали через Гонконг, Турцию и ОАЭ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что главный ресурс, позволяющий Кремлю получать огромные деньги для продолжения войны против Украины – это нефть. Так вот, в 2023 году Россия второй год подряд демонстрировала рекордные темпы бурения нефтяных скважин, что является еще одним доказательством устойчивости страны к западным санкциям. Бум активности сопровождался восстановлением как объемов, так и стоимости российского экспорта нефти. В частности, стало известно, что за 11 месяцев 2023 года РФ пробурила нефтяные скважин общей глубиной 28 100 километров, приближаясь к прошлогоднему постсоветскому рекорду. Такие темпы могут указывать на некоторые долгосрочные проблемы. Да, новые проекты легче адаптироваться к новым обстоятельствам.




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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2024/feb/22/russia-ukraine-war-live-latest-news-updates-avdiivka-volodymyr-zelenskiy-vladimir-putin
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:56

А нам пропаганда кошерних Геббельсів доводила, що без обслуговування обладнання нафтовій промисловості Росії - хана. І ми вірили як передвиборної обіцянки самопроголошеного юдейця. Як його походу на один термін. І справді буде один довгий довгий термін поки вся Україна не загине.


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