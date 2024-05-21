Стало известно, сколько россиян поддерживает пытки: цифра выросла

Согласно опросу "Левада-центра", 47% россиян поддерживают применение пыток в "исключительных случаях", в том числе для подозреваемых в тяжких преступлениях. Этот показатель за пять лет в России вырос на 19 пунктов.



Около половины россиян поддерживают пытки. Фото из открытых источников

В опросе "Левада-центра" россиян спросили о возможности применения пыток. 35% граждан РФ заявили, что нельзя пытать людей при любых обстоятельствах.

Однако большинство из опрошенных россиян выступили за применение пыток – 47% (22% за применение пыток к людям, совершившим тяжкие преступления и 25% за пытки в тех случаях, когда это позволит спасти жизнь). Еще 18% россиян затруднились ответить на этот вопрос.

В 2019 году за пытки выступали 28% граждан РФ, а по состоянию на 2024 год этот показатель вырос на 19 пунктов.

Самая большая группа россиян, поддерживающая пытки в некоторых случаях, зафиксирована в возрасте 25-39 лет. Здесь показатель составляет 57%.

Российские социологи заявили, что изменение результатов поддержки пыток связано с недавними терактами в "Крокус Сити Холли", где были убиты 144 человека.

Напомним, что российские службы поймали четырех исполнителей, которых, вероятно, подвергли пыткам. Одному задержанному отрезали часть уха, других пытали электротоком, а также в сеть попали фотографии с последствиями побоев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после освобождения территорий в Херсонской и Запорожской области в ООН сделали заявление о пытках украинцев российскими военными на оккупированных территориях.

Также "Комментарии" писали о владельце "Крокус Сити Холла", который говорит, что выполняет задачи Путина.