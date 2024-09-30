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Стало известно, сколько срочников Путин хочет еще бросить на войну против Украины

С 1 октября по 31 декабря 2024 года начинается призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет

сегодня, 15:10
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Кравцев Сергей

Владимир Путин распорядился провести с 1 октября по 31 декабря 2024 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на, в количестве 133 тысяч человек. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает портал правовой информации РФ.

Стало известно, сколько срочников Путин хочет еще бросить на войну против Украины

Российские военные. Фото: из открытых источников

Этим же указом проводится увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.                                                                                     

Читайте также на портале "Комментарии" — в сентябре Владимир Путин отдал приказ увеличить численность русской армии на 180 000 человек. Указ диктатора вступит в силу в декабре. При этом в Институте изучения войны (ISW) считают, что решение Кремля по увеличению численности российской армии продиктовано не только целью увеличения наступательного порыва в Украине. Москва преследует куда более долгосрочную цель, выходящую за пределы войны против Украины. При этом командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер считает, что несмотря на то, что россияне в Украине несут большие потери, путинская армия сейчас не только увеличилась в разы, но и стала сильнее, чем была до полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года года. Может ли быть, что Путин начал всерьез рассматривать войну со странами НАТО? Зачем он решил увеличить армию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в США рассказали, зачем Путин на самом деле решил увеличить армию.




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