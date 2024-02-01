Сколько денег у Путина: квартиры, автомобили и наличные деньги

В России приближаются выборы, потому Владимир Путин открыл последнюю версию деклараций об имуществе. В ней Путин пытается выглядеть патриотом и скромным президентом, несмотря на то, что неофициальное состояние российского диктатора оценивается в миллиарды долларов.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала информацию о состоянии Путина. В ней указано, что российский президент за период с 2017 по 2022 год заработал 67,5 млн рублей (около 28 млн гривен). Это включает в себя зарплату Путина, доход от ценных бумаг, процентов в банках, военную и обычную пенсии, а также деньги от продажи имущества. У Путина также есть десять счетов в банках, на которых находятся 54,4 млн. рублей.

Одним из интересных моментов декларации Путина есть его автомобили, которыми диктатор хочет показать свой патриотизм перед россиянами. В декларации у Путина есть только российские автомобили, при чем два из которых еще с советских времен: ГАЗ М21, 1960 года выпуска; ГАЗ М21, 1965 года выпуска; "Нива", 2009 года выпуска.

Кроме того, президент России имеет еще квартиру в Санкт-Петербурге площадью 77 квадратных метров, гараж и прицеп "Скиф". Однако в декларации указана еще квартира в Москве на более 150 квадратных метров, которая находится в бессрочном пользовании.

Несмотря на официальную декларацию Путина, экономисты и аналитики указывают на гораздо большее состояние президента России. Например, американский финансист Билл Браудер считает, что Путин заставляет российских бизнесменов отдавать ему 50% своего состояния, иначе диктатор просто отбирает бизнес, как это случилось с Ходорковским. По подсчетам Браудера Путин владеет около 200 млрд долларов.

Шведский экономист Андерс Ослунд считает, что Путин является своеобразным мафиози во главе государства, который помогает богатеть своим друзьям и семье через государственные контракты. За это Путин получает откаты наличными, или долей в этих компаниях. По подсчетам Ослунда состояние Владимира Путина оценивается в 100-130 млрд долларов.

заместителя Офиса президента, в которой указана квартира за 73 млн гривен. Также "Комментарии" писали о декларации

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