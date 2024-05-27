Стало известно, зачем Путин летал в Беларусь: каких решений хочет от Лукашенко

На прошлой неделе Беларусь с визитом посетили кремлевский диктатор Владимир Путин, и министры обороны и иностранных дел. По словам Алексея Куща, такой формат предполагал окончательное согласование некоего плана, который может быть реализован уже в ближайшее время.

Путин и Лукашенко

По словам эксперта, в Украине обсуждают два варианта последствий визита Путина в Минск: первый, это применение тактического ядерного оружия с территории Беларуси, второй – наступление на Украину с севера.

"На мой взгляд, более вероятен вариант номер три. Парламент Литвы начал обсуждение возможности отправки литовских войск в Украину. Как известно, на Западе часто используют Литву в качестве "тестера". Сейчас Литва может принять решение об отправке войск в Украину для тестирования реакции РФ. Если ее не будет, то по лестнице эскалации, аналогичные решения могут принять скандинавские страны и Франция", — считает эксперт.

Но, по его мнению, Москва может отреагировать, как раз в диалектике той самой лестницы эскалации. Например, добавляет эксперт, она может атаковать Сувалкский коридор для соединения Калининградской области с Беларусью.

"Момент для этого достаточно сложный для Запада: выборы в Европарламент, в Британии, разгар предвыборной гонки в США. И риск конфликта между Ираном и Израилем, плюс незавершенная операция в Газе и надвигающаяся операция на севере Ливана", — отметил эксперт.

В этом контексте, добавляет Кущ, далеко не случайно, даже в шторм прошли морские учения НОАК вокруг Тайваня.

"Если США будут скованы операцией в Израиле и в Европе, им будет крайне сложно помочь Тайваню. Скорее всего, уже сейчас США "прорабатывают" в этом контексте своих союзников: Японию и Южную Корею. Неспроста представитель МИД Китая пригрозил Японии "геенной огненной", если она "привяжет себя к колеснице сепаратизма Тайваня". Геенна огненная — ветхозаветный образ Судного дня", - сказал эксперт.

То есть, добавляет он, Китай ставит себя на роль "азиатского Яхве", могущего карать и прощать, как когда-то в войне с Японией таким Яхве для японцев стали США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин потащил с собой в Беларусь и Януковича.



