Стало известно, зачем Путин летал в Беларусь: каких решений хочет от Лукашенко

На прошлой неделе
Беларусь с визитом посетили кремлевский диктатор Владимир Путин, и министры
обороны и иностранных дел. По словам Алексея Куща, такой формат предполагал
окончательное согласование некоего плана, который может быть реализован уже в
ближайшее время.
Путин и Лукашенко
По словам
эксперта, в Украине обсуждают два варианта последствий визита Путина в Минск:
первый, это применение тактического ядерного оружия с территории Беларуси,
второй – наступление на Украину с севера.
"На мой взгляд,
более вероятен вариант номер три. Парламент Литвы начал обсуждение возможности
отправки литовских войск в Украину. Как известно, на Западе часто используют
Литву в качестве "тестера". Сейчас Литва может принять решение об отправке
войск в Украину для тестирования реакции РФ. Если ее не будет, то по лестнице
эскалации, аналогичные решения могут принять скандинавские страны и Франция", —
считает эксперт.
Но, по его
мнению, Москва может отреагировать, как раз в диалектике той самой лестницы
эскалации. Например, добавляет эксперт, она может атаковать Сувалкский коридор
для соединения Калининградской области с Беларусью.
"Момент для этого
достаточно сложный для Запада: выборы в Европарламент, в Британии, разгар предвыборной
гонки в США. И риск конфликта между Ираном и Израилем, плюс незавершенная
операция в Газе и надвигающаяся операция на севере Ливана", — отметил эксперт.
В этом контексте,
добавляет Кущ, далеко не случайно, даже в шторм прошли морские учения НОАК
вокруг Тайваня.
"Если США будут
скованы операцией в Израиле и в Европе, им будет крайне сложно помочь Тайваню. Скорее
всего, уже сейчас США "прорабатывают" в этом контексте своих
союзников: Японию и Южную Корею. Неспроста представитель МИД Китая пригрозил
Японии "геенной огненной", если она "привяжет себя к колеснице
сепаратизма Тайваня". Геенна огненная — ветхозаветный образ Судного дня",
- сказал эксперт.
То есть,
добавляет он, Китай ставит себя на роль "азиатского Яхве", могущего
карать и прощать, как когда-то в войне с Японией таким Яхве для японцев стали
США.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что Путин потащил с собой в Беларусь и Януковича.
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