В четверг поздно вечером 23 мая в Беларусь с двухдневным визитом прибыл кремлевский диктатор Владимир Путин. Его лично встречал так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко.

Виктор Янукович

По информации росСМИ, Путин и Лукашенко должны провести переговоры. Как отметил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, говорить они будут о вопросах дальнейшего развития российско-беларусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также о ходе и перспективе интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Кроме того, по его словам, обсудят они и ключевые темы международной повестки дня.

Также известно, что 24 мая в Беларусь прилетел и министр обороны Андрей Билоусов. Он должен встретиться со своим беларусским коллегой. Предмет их встречи пока не разглашается.

Более того, как сообщил мониторинговый проект "Беларусский Гаюн" со ссылкой на собственные источники, в 12:50 в аэропорту Гомель приземлился самолет Dassault Falcon 900C – бортовой номер RA-09617. Как отметили представители проекта, этот борт принадлежит бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

"В последний раз Янукович был в Беларуси в марте 2022 года",

– подчеркнули представители проекта.

Пока не понятно, зачем Путин потащил с собой в Беларусь бежавшего из Украины Виктора Януковича, проживающего в России.

"Это извлекли тему "Гомельского" (бывшего "Легитимного"), имею в виду его самолет во время визита Путина в Беларусь, видимо, чтобы показать, что есть еще большие холуи, чем Лукашенко",

– отметила политолог Олеся Яхно.

Кроме того, известно, что последний раз Януковича привозили в Беларусь в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Говорилось, что его якобы были готовы вернуть в Киев, как "легитимного" президента после захвата столицы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ умышленно начала запуск ИПСО о "нелегитимности" Зеленского. Для нее до сих пор "легитимен" является Янукович.