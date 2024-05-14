Стало известно, зачем Путин перетасовал кадровую колоду. Кого боится диктатор

Как считает политолог Виктор Небоженко, на самом деле российский диктатор, отправляя в отставку Сергея Шойгу с должности министра обороны, не наказывал его. Главная задача, по его мнению, была ослабить влияние Николая Патрушева, который последние лет десять убеждал Путина, что его сын является лучшим приемником кремлевского диктатора.

Владимир Путин

Но, подчеркивает эксперт, Путин уже давно принял решение о том, что в РФ не будет никакого преемника. Именно поэтому, заявил Небоженко, кремлевский диктатор решил "сковырнуть" могущество Патрушева, который контролировал весь силовой блок, и отправил его в отставку.

Тем не менее, по его словам, Путин повысил сына Патрушева в должности, до вице-премьера, но таким образом "стравил" его с премьером-бульдогом Михаилом Мишустиным.

"Поэтому конфликты между сыном Патрушева, который отрыто подсиживает премьер-министра Мишустина, будет неизбежным, что и требуется Путину. Таким образом он одновременно ослабляет семью Патрушевых и премьера Мишустина, за спиной которого стоит Чемезев", — говорит Небоженко.

С другой стороны, добавляет эксперт, премьер-министр Мишустин неизбежно столкнется с волей и претензиями сильного экономиста Белоусова , который стал вместо Шойгу министром обороны. Теперь весь огромный военный бюджет будет подчинен не Кабмину Мишустина, а министру обороны Белоусову, на которого опирается Путин.

Впрочем, подчеркивает политолог, назначение Белоусова тоже имеет свою политическую подоплеку. По его мнению, таким образом диктатору Путину удается разбить тандем Шойгу-Герасимов, который не справился с войной и сделать их "козлами отпущения" за поражения в Украине, и унизить армию во время войны — гражданский министр против генералитета, а не опытный военачальник. При этом, как считает эксперт, Путин все же боится заговора генералов.

Кроме того, по мнению эксперта, Путин также показывает Западу и российскому обществу, что не военная победа в Украине является его политической целью, а создание самодостаточной милитаризованной экономики и агрессивного государства, окруженного врагами.

"А перманентная, "вечная война" против Украины или конфликты в других частях света является главным средством сохранения его режима личной абсолютной власти", — добавил Небоженко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, в чем кроется опасность для Украины в замене министра обороны в РФ.



