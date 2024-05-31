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Стало известно, зачем Путину понадобилась «маленькая победоносная война»

Кремлевскому диктатору Владимиру Путину понадобилась «маленькая победная война в Украине по нескольким причинам сказал в интервью для LIGA.net директор Института Фронтиру Евгений Глебовицкий

сегодня, 18:25
Автор:
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Ткачик Олеся
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Кремлевский диктатор Владимир Путин мог начать войну в Украине по нескольким причинам, считает эксперт по долгосрочным стратегиям, директор Института фронта Евгений Глебовицкий

Стало известно, зачем Путину понадобилась «маленькая победоносная война»

Владимир Путин

По его словам, террористическая Россия и Китай сейчас оказались перед сложнейшим выбором.

Как говорит эксперт, эти страны исчерпали возможности развития своей экономики инструментами, которыми пользовались ранее. В частности, отмечает Глебовицкий, в России наблюдается спад показателей роста ВВП. То есть, россияне чувствуют, что не имеют доступа к лучшим стандартам жизни. В такой ситуации для диктатур возникает большой соблазн объединить общество из-за "маленькой победоносной войны", отметил эксперт.

Кроме того, по его мнению, слабая реакция Запада в начале войны позволила затянуть конфликт.

Теперь, подчеркивает Глебовицкий, война начинает становиться структурной. Изменения в мировой торговле, экономике и политическом устройстве учитывают противостояние как данность, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что террористическая Россия ожидала, что сможет захватить "Киев за три дня" и в короткие сроки достичь всей цели своей "специальной военной операции", которые в течение войны под действием Сил обороны постоянно менялись.

Сейчас же Путин говорит своему народу, что Россия борется за свое выживание и право самой решать, как ей жить дальше.

При этом известно, что в последнее время активизировался по вопросу поддержки Украины. В частности, Силы обороны получили разрешения от США и Германии использовать их оружие для ударов по военным целям по территории РФ.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=36_tlByv0AQ&t=1881s
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