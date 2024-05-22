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Стало известно, зачем РФ вбросила фейк, что Украина не хочет забирать своих пленных

Россия разгоняет новый фейк о том, что Украина отказывается забирать своих пленных. По словам политолога Алексея Копытько, Россия преследует две цели. Одна из них – «сбить» тему обмена на саммите в Швейцарии

сегодня, 21:56
Автор:
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Ткачик Олеся
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Российская пропагандистка Маргарита Симоньян вбросила перечень из 500 фамилий и заявила, что это список украинских военнопленных, которых якобы отказывается забирать украинская власть, так как хочет забрать только 38 азовцев, а остальных бросить.

Стало известно, зачем РФ вбросила фейк, что Украина не хочет забирать своих пленных

Обмен пленными

По мнению политолога Алексея Копытько, Россия такими вбросами преследует две цели.

Первая – внутренняя, считает эксперт.

"Не удивлюсь, если россияне начнут выходить на семьи наших пленных (обещая освобождение, лучшие условия содержания или просто шантажируя) и требовать каких-то публичных акций. Против власти. Против командования. И против близких "азовцев", которые много делают, чтобы тема пленных была видимой. История максимально болезненная, много понятных эмоций",
- говорит политолог.

Вторая цель, по его словам, внешняя. Таким образом Россия хочет дискредитировать позиции Украины перед саммитом в Швейцарии. Эксперт напомнил, что в "формуле мира" один из пунктов – освобождение всех пленных и депортированных (в том числе – украденных россиянами детей). Москва пытается заранее сбить этот пункт, считает Копытько.

"Игра на теме пленных – это чистый терроризм со стороны Кремля. Российская пропаганда моментально подхватила и начала разгонять эту историю, в том числе – переводить на разные языки. Такие операции за гранью фола – это признак, что тонкие методы против Украины уже плохо работают. У России становится всё меньше инструментов",
- заявил Копытько.

По его прогнозу, до середины июня будет лавина информационных операций и нужно набраться терпения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, что в РФ заявили, что обмен по формуле "всех на всех" не имеет смысла.




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Источник: https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid0XvNb7HLw27UsQpJ1y3d99yjpmdgtfM2sxrj5kujWFaX7HRt8kzFHNUQuSKkaDjKSl
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