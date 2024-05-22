Стало известно, зачем РФ вбросила фейк, что Украина не хочет забирать своих пленных

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Ткачик Олеся
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян вбросила перечень из 500 фамилий и заявила, что это список украинских военнопленных, которых якобы отказывается забирать украинская власть, так как хочет забрать только 38 азовцев, а остальных бросить.
Обмен пленными
По мнению политолога Алексея Копытько, Россия такими вбросами преследует две цели.
Первая – внутренняя, считает эксперт.
Вторая цель, по его словам, внешняя. Таким образом Россия хочет дискредитировать позиции Украины перед саммитом в Швейцарии. Эксперт напомнил, что в "формуле мира" один из пунктов – освобождение всех пленных и депортированных (в том числе – украденных россиянами детей). Москва пытается заранее сбить этот пункт, считает Копытько.
По его прогнозу, до середины июня будет лавина информационных операций и нужно набраться терпения.
Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, что в РФ заявили, что обмен по формуле "всех на всех" не имеет смысла.
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