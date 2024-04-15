В РФ предлагают новый формат обмена пленными. О чем речь

Депутат Государственной думы страны-агрессора Шамсаил Саралиев сообщил в своем Telegram-канале, что предложенный Украиной обмен пленными военнослужащими в формате "всех на всех" не является равноценным.

Обмен пленными

Он заявил, что это связано с тем, что в российском плену находится больше украинских военных, чем российских в Украине.

Именно поэтому депутат Госдумы страны-агрессора предложил следующую схему обмена — всех российских пленных на такое же число украинских.

"Пока продолжаются боевые действия, именно такой вариант обмена будет самым оптимальным и гуманным для обеих сторон", — сказал депутат.

То есть, как подчеркнул Саралиев, Россия заберет из украинского плена всех российских бойцов, а в обмен отдаст ровно столько же украинских военнопленных.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обсудила по видеосвязи с омбудсменом Турции Шерефом Малкочем вопрос о его посещении российских военнопленных в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Папа Римский предложил Украине и стране-террористы России провести обмен пленными в формате всех на всех. Кроме того, такой формат обмена указан и в там называемом мирным плане Турции, который на прошлой неделе был обнародован в сети.

Помимо этого, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказывал, что российские военные используют тему обменов для подрыва социальной и политической ситуации в Украине. По словам омбудсмена, оккупанты начали массово звонить родственникам военнопленных и сообщать, что РФ якобы готова вернуть военного, а Украина не хочет забирать. Также, по словам Лубинца, захватчики побуждают родственников украинских военных выходить на митинги и акции протеста против власти и требовать проведения обмена пленными. При этом он добавил, что Украина круглосуточно работает над тем, чтобы вернуть украинских пленным домой.





