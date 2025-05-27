В Соединенных Штатах выступили против участия Владимира Мединского на переговорах с Украиной и попросили его заменить.

Владимир Мединский

На эту просьбу отреагировал депутат Госдумы страны-агрессора Андрей Картаполов. В частности, он назвал Мединского грамотным человеком, который достоин представлять РФ во втором раунде переговоров с Украиной.

"Они ничего противопоставить ему не могут. Мозговой потенциал всех украинских переговорщиков, он где-то на уровне мизинца товарища Мединского. Он им аргумент, а им крыть нечем, ответить нечем", — нагло заявил Картаполов.

При этом он даже заявил, что Киев якобы не сможет найти достойного оппонента, который мог бы быть "на уроне" Мединского.

"Не говоря уже обо всех остальных руководителях и тем более нашем президенте", — заявил депутат Госдумы страны-агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Владимир Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах. Именно он заявил, что Россия расценивает предстоящие переговоры с Украиной как "продолжение переговорного процесса в Стамбуле" в 2022 году. Оккупанты заявляют о якобы стремлении к миру, однако только на собственных условиях. По словам Мединского, накануне Владимир Путин провел совещание, в ходе которого определил задачу и наметил переговорную позицию РФ.

Мединский также отметил, что у российской делегации якобы есть все необходимые полномочия и компетенции для участия в переговорах.

Также известно, что Мединский вел себя на переговорах по-хамски. Он заявлял, что если Украина добровольно не отдаст РФ четыре своих региона, то уже завтра Россия придет и заберет, шесть, а может и больше. Также российский политик заявил, что РФ будет воевать и дальше, и делать это будет столько времени, сколько понадобится.



