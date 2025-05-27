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Ткачик Олеся
В Соединенных Штатах выступили против участия Владимира Мединского на переговорах с Украиной и попросили его заменить.
Владимир Мединский
На эту просьбу отреагировал депутат Госдумы страны-агрессора Андрей Картаполов. В частности, он назвал Мединского грамотным человеком, который достоин представлять РФ во втором раунде переговоров с Украиной.
При этом он даже заявил, что Киев якобы не сможет найти достойного оппонента, который мог бы быть "на уроне" Мединского.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Владимир Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах. Именно он заявил, что Россия расценивает предстоящие переговоры с Украиной как "продолжение переговорного процесса в Стамбуле" в 2022 году. Оккупанты заявляют о якобы стремлении к миру, однако только на собственных условиях. По словам Мединского, накануне Владимир Путин провел совещание, в ходе которого определил задачу и наметил переговорную позицию РФ.
Мединский также отметил, что у российской делегации якобы есть все необходимые полномочия и компетенции для участия в переговорах.
Также известно, что Мединский вел себя на переговорах по-хамски. Он заявлял, что если Украина добровольно не отдаст РФ четыре своих региона, то уже завтра Россия придет и заберет, шесть, а может и больше. Также российский политик заявил, что РФ будет воевать и дальше, и делать это будет столько времени, сколько понадобится.
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