Стало плохо: дочь Путина отправила певца-патриота в колонию

Известный в России исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов), часто участвующий в пропагандистских концертах, цель которых – поддержка войны в Украине, побывал с выступлением в женской исправительно-трудовой колонии.

Певец SHAMAN (фото из открытых источников)

Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал "Кремлевская табакерка", певец-фаворит террориста Путина поехал туда, выполняя указание дочери президента Екатерины Тихоновой.

"Она выступает за его активное политическое участие в будущем и даже познакомила Дронова с отцом", – отмечают российские пропагандисты.

Сообщают, что эта российская знаменитость не проявляла особого восторга от идеи праздновать 8 марта в женской колонии, но, как говорят информаторы пропагандистов, особого выбора у него не было.

К тому же путиниста там подвело самочувствие. "Он почувствовал себя плохо. Тюремные запахи, простите, спровоцировали рвоту", — сообщил информатор, близкий к певцу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что фанат Путина в Москве устроил "ядерное" шоу и нажал "красную кнопку". В российской столице во время своего выступления певец Shaman, поддерживающий идеи российского диктатора Владимира Путина, прямо во время выступления имитировал идею кремлевских властей по применению ядерного потенциала, нажав "красную кнопку" на запуск ракеты с ядерной боеголовкой.

Видеоролик с концерта этого убежденного сторонника диктатора обнародовали в социальных сетях.

Как информируют СМИ, подобную страшилку этот певец показывает не в первый раз, но раньше чемоданчик выносили на выступлениях в российских регионах, на центральных российских каналах этот номер не транслировали.