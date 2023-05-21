Стало плохо в самолете: в России внезапно умер кремлевский политик и муж российской певицы

Вчера вечером, 20 мая, в РФ ушел из жизни муж российской певицы Дианы Гурцкой . Как информируют российские СМИ, возвращаясь из служебной поездки, скончался заместитель Министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко.

Петр Кучеренко (фото из открытых источников)

Российскому чиновнику, находившемуся на Кубе с делегацией образовательного министерства, стало плохо прямо в самолете, которым возвращалась в страну российская делегация.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Борт из РФ экстренно совершил посадку в городе Минеральные Воды, где тамошние врачи пытались реанимационными мерами спасти мужа российской звезды, но их усилия оказались тщетными. Сейчас официально причины внезапной смерти не сообщают.

Российские медиа пишут, что у российского заместителя Министра науки и высшего образования был сердечный приступ.

Гурцкая и Кучеренко обручились в сентябре 2005 года. 29 июня 2007 года в семье родился первенец. Мальчик получил имя Константин.

Сама же Диана Гурцкая придерживается мнения, что занесена в базу Миротворца за то, что поддерживала певицу Юлию Самойлову, которой был запрещен въезд в Украину для участия в музыкальном конкурсе Евровидения 2017 года.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умер известный российский модельер Валентин Юдашкин . В террористической РФ ушел из жизни звездный кутюрье и модельер Валентин Юдашкин. Как сообщают, российскому модельеру было 59 лет, и он вел борьбу с онкологической болезнью. Звездный кутюрье вел борьбу с раком с 2016 года. Он попал в скандальную историю после того, как не осудил нападение России на Украину. Он был единственным из россиян, которому было запрещено участвовать в Неделе моды в Париже.