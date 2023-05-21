logo

BTC/USD

26779.00

ETH/USD

1805.07

LTC/USD

92.44

USD/UAH

37.42

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Стало плохо в самолете: в России внезапно умер кремлевский политик и муж российской певицы
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало плохо в самолете: в России внезапно умер кремлевский политик и муж российской певицы

В РФ неожиданно скончался муж путинистки Гурцкой Кучеренко

21 мая 2023, 23:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Вчера вечером, 20 мая, в РФ ушел из жизни муж российской певицы Дианы Гурцкой . Как информируют российские СМИ, возвращаясь из служебной поездки, скончался заместитель Министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко.

Стало плохо в самолете: в России внезапно умер кремлевский политик и муж российской певицы

Петр Кучеренко (фото из открытых источников)

Российскому чиновнику, находившемуся на Кубе с делегацией образовательного министерства, стало плохо прямо в самолете, которым возвращалась в страну российская делегация.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Борт из РФ экстренно совершил посадку в городе Минеральные Воды, где тамошние врачи пытались реанимационными мерами спасти мужа российской звезды, но их усилия оказались тщетными. Сейчас официально причины внезапной смерти не сообщают.

Российские медиа пишут, что у российского заместителя Министра науки и высшего образования был сердечный приступ.

Гурцкая и Кучеренко обручились в сентябре 2005 года. 29 июня 2007 года в семье родился первенец. Мальчик получил имя Константин.

Сама же Диана Гурцкая придерживается мнения, что занесена в базу Миротворца за то, что поддерживала певицу Юлию Самойлову, которой был запрещен въезд в Украину для участия в музыкальном конкурсе Евровидения 2017 года.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умер известный российский модельер Валентин Юдашкин . В террористической РФ ушел из жизни звездный кутюрье и модельер Валентин Юдашкин. Как сообщают, российскому модельеру было 59 лет, и он вел борьбу с онкологической болезнью. Звездный кутюрье вел борьбу с раком с 2016 года. Он попал в скандальную историю после того, как не осудил нападение России на Украину. Он был единственным из россиян, которому было запрещено участвовать в Неделе моды в Париже.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/breakingmash/44192
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!