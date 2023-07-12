logo

BTC/USD

30272.60

ETH/USD

1869.29

LTC/USD

95.09

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Становится все хуже: сообщили, что здоровье русского артиста резко ухудшилось
commentss НОВОСТИ Все новости

Становится все хуже: сообщили, что здоровье русского артиста резко ухудшилось

Пишут, что Леонтьеву с каждым днем становится все хуже и хуже

сегодня, 23:10
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Звездный певец из РФ Валерий Леонтьев, с начала полномасштабной российской войны куда-то подевавшийся из информационного пространства, вызывает беспокойство у российских граждан, пишет "УНИАН".

Становится все хуже: сообщили, что здоровье русского артиста резко ухудшилось

Валерий Леонтьев (фото из открытых источников)

Леонтьеву дописывают разные болячки, которые он возможно уехал лечить и потому покинул страну-агрессорку. В частности, сейчас российские СМИ распространили информацию, что недавно певцу провели операционное вмешательство на глазах и коленях, но оно не улучшило состояние его здоровья, наоборот, Леонтьев с каждым днем чувствует себя все хуже.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По словам представителя знаменитости из РФ, у него сейчас не обнаружено никаких заболеваний, все эти слухи о болезнях выдуманы. Валерий Леонтьев чувствует себя хорошо.

При этом сам исполнитель ни разу не сказал свое мнение о полномасштабном вторжении России в Украину. Как говорят, он уже второй год проживает в Соединенных Штатах.

Его коллега, певица Лайма Вайкуле утверждает, от него не нужно ожидать определенных заявлений, потому что артист никогда никому не рассказывал о своей жизни и работе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский телеведущий экстренно госпитализирован в кардиологию. Известный телеведущий из РФ Валдис Пельш, уже давно внесенный в чистилище "Миротворец", куда его занесли еще до начала военного вторжения в Украину, находится в отделении кардиологии. Как информируют пропагандистские СМИ, российский шоумен сам пошел к врачам с жалобой на сбои и боли в области сердца. Сообщается, что сейчас звезда российского ТВ находится в специальном отделении сложных нарушений ритма сердца.


 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/sostoyanie-zdorovya-leonteva-rezko-uhudshilos-rossmi-12324687.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!