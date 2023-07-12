Становится все хуже: сообщили, что здоровье русского артиста резко ухудшилось

Звездный певец из РФ Валерий Леонтьев, с начала полномасштабной российской войны куда-то подевавшийся из информационного пространства, вызывает беспокойство у российских граждан, пишет "УНИАН".

Валерий Леонтьев (фото из открытых источников)

Леонтьеву дописывают разные болячки, которые он возможно уехал лечить и потому покинул страну-агрессорку. В частности, сейчас российские СМИ распространили информацию, что недавно певцу провели операционное вмешательство на глазах и коленях, но оно не улучшило состояние его здоровья, наоборот, Леонтьев с каждым днем чувствует себя все хуже.

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По словам представителя знаменитости из РФ, у него сейчас не обнаружено никаких заболеваний, все эти слухи о болезнях выдуманы. Валерий Леонтьев чувствует себя хорошо.

При этом сам исполнитель ни разу не сказал свое мнение о полномасштабном вторжении России в Украину. Как говорят, он уже второй год проживает в Соединенных Штатах.

Его коллега, певица Лайма Вайкуле утверждает, от него не нужно ожидать определенных заявлений, потому что артист никогда никому не рассказывал о своей жизни и работе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский телеведущий экстренно госпитализирован в кардиологию. Известный телеведущий из РФ Валдис Пельш, уже давно внесенный в чистилище "Миротворец", куда его занесли еще до начала военного вторжения в Украину, находится в отделении кардиологии. Как информируют пропагандистские СМИ, российский шоумен сам пошел к врачам с жалобой на сбои и боли в области сердца. Сообщается, что сейчас звезда российского ТВ находится в специальном отделении сложных нарушений ритма сердца.