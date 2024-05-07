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Старая-настоящая любовница Путина на фоне слухов о своей "замене" пришла на инаугурацию и сделала заявление об Олимпиаде

Алина Кабаева после инаугурации Владимира Путина издала бред об Олимпиаде-2024 в Париже.

7 мая 2024, 23:55 comments2918
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российская спортсменка со скандальной репутацией Алина Кабаева после "инаугурации" российского диктатора Владимира Путина (по данным СМИ она много лет была его любовницей и даже якобы родила ему детей) сказала, что когда Минспорт страны-агрессорки РФ согласует участие спортсменов из РФ в Олимпиаде-2024 без флага и гимна, последние поедут в Париж. Соответствующий видеоролик с пропагандистскими мнениями Кабаевой обнародовал портал SHOT.

Старая-настоящая любовница Путина на фоне слухов о своей "замене" пришла на инаугурацию и сделала заявление об Олимпиаде

Алина Кабаева (фото из открытых источников)

Кабаева ответила на вопрос журналиста, будет ли российский флаг подниматься на международных соревнованиях в течение ближайших 10 лет.

"Ну, конечно, будет подниматься (флаг страны-агрессора РФ подниматься на международных соревнованиях — ред). Они все думают, что наш спорт не будет развиваться, а он развивается. Потому что есть люди, которые болеют за спорт и развивают его, и помогают детско-юношескому спорту", — убеждена она.

Кабаева вновь повторила кровожадно-милитаристскую риторику российских пропагандистов, заявляя: мол, спортсмен — "тот же воин, он подчиняется тренерам, которые принимают решение по участию в тех или иных соревнованиях".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что новая пассия Путина просит вернуть его популярный сетевой ресторан. Вероятная новая пассия диктатора Путина Екатерина Мизулина, выражающая восторг от кровавого вторжения террористической России в Украину, просит своего диктатора вернуть в Россию сетевые рестораны Макдональдс. По информации пропагандистского телеграмм-канала "Кремлевская табакерка", Мизулина обратилась к Путину во время личного общения в конце прошлой недели.



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Источник: https://t.me/shot_shot/65857
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