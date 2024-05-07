Российская спортсменка со скандальной репутацией Алина Кабаева после "инаугурации" российского диктатора Владимира Путина (по данным СМИ она много лет была его любовницей и даже якобы родила ему детей) сказала, что когда Минспорт страны-агрессорки РФ согласует участие спортсменов из РФ в Олимпиаде-2024 без флага и гимна, последние поедут в Париж. Соответствующий видеоролик с пропагандистскими мнениями Кабаевой обнародовал портал SHOT.

Алина Кабаева (фото из открытых источников)

Кабаева ответила на вопрос журналиста, будет ли российский флаг подниматься на международных соревнованиях в течение ближайших 10 лет.

"Ну, конечно, будет подниматься (флаг страны-агрессора РФ подниматься на международных соревнованиях — ред). Они все думают, что наш спорт не будет развиваться, а он развивается. Потому что есть люди, которые болеют за спорт и развивают его, и помогают детско-юношескому спорту", — убеждена она.

Кабаева вновь повторила кровожадно-милитаристскую риторику российских пропагандистов, заявляя: мол, спортсмен — "тот же воин, он подчиняется тренерам, которые принимают решение по участию в тех или иных соревнованиях".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что новая пассия Путина просит вернуть его популярный сетевой ресторан. Вероятная новая пассия диктатора Путина Екатерина Мизулина, выражающая восторг от кровавого вторжения террористической России в Украину, просит своего диктатора вернуть в Россию сетевые рестораны Макдональдс. По информации пропагандистского телеграмм-канала "Кремлевская табакерка", Мизулина обратилась к Путину во время личного общения в конце прошлой недели.