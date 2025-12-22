Starlink под прицелом: Россия хочет атаковать космическую систему Илона Маска

Две разведывательные службы стран НАТО подозревают, что Москва разрабатывает экспериментальное противоспутниковое оружие, способное нанести удар по системе спутников Starlink, принадлежащих компании Илона Маска SpaceX. Эта система играет критически важную роль в военной и гражданской коммуникации Украины во время полномасштабной войны.

Спутник Starlink на орбите. Фото из открытых источников

Как сообщает Associated Press, речь идет о так называемом оружии "зонного эффекта". Его концепция заключается в выбросе на орбиту сотен тысяч микроскопических гранул высокой плотности, которые будут размером всего несколько миллиметров. Такое облако осколков может одновременно повредить или вывести из строя сразу несколько спутников Starlink, создав опасную среду на орбите.

Аналитики отмечают, что даже если такая система технически возможна, ее применение чревато катастрофическими последствиями. Обломки не смогут "отличить" спутники Starlink от других орбитальных объектов, поэтому под удар могут попасть гражданские, военные и научные аппараты разных стран, включая Россию и Китай.

"Вы фактически подрываете коробку, полную шариков. Это может заблокировать целый орбитальный режим", — предупреждает командующий Космическим командованием Вооруженных сил Канады бригадный генерал Кристофер Хорнер.

По данным AP, Москва рассматривает Starlink как одну из ключевых угроз. Тысячи спутников на низкой орбите обеспечили Украине устойчивую связь после массированных российских ударов по энергетической и телекоммуникационной инфраструктуре.

Российские чиновники ранее неоднократно заявляли, что коммерческие спутники, поддерживающие украинскую армию, могут стать "законными целями". В этом месяце РФ также объявила о развертывании наземной системы С-500, которая, по заявлениям Москвы, способна поражать цели на низкой околоземной орбите.

Особую тревогу у военных вызывает то, что микрогранулы могут быть практически невидимы для систем отслеживания космических объектов. Это усложнит быструю установку ответственного за атаку. Кроме того, орбиты Starlink проходят примерно на высоте 550 километров. Международная космическая и китайская станция "Тяньгун" расположены ниже. Как следствие, обломки со временем могут опускаться, создавая риски и для них.

Как подытоживает AP, даже сама угроза использования такого оружия может стать инструментом шантажа для России. Космический хаос в этом случае превращается в еще один элемент гибридной войны.

