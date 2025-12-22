Starlink під прицілом: Росія хоче атакувати космічну систему Ілона Маска

Дві розвідувальні служби країн НАТО підозрюють, що Москва розробляє експериментальну протисупутникову зброю, здатну завдати удару по системі супутників Starlink, які належать компанії Ілона Маска SpaceX. Саме ця система відіграє критично важливу роль у військовій та цивільній комунікації України під час повномасштабної війни.

Супутник Starlink на орбіті. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє Associated Press йдеться про так звану зброю "зонного ефекту". Її концепція полягає у викиді на орбіту сотень тисяч мікроскопічних гранул високої щільності, які будуть розміром лише кілька міліметрів. Така хмара осколків може одночасно пошкодити або вивести з ладу одразу кілька супутників Starlink, створивши небезпечне середовище на орбіті.

Аналітики наголошують, що навіть якщо така система технічно можлива, її застосування несе катастрофічні наслідки. Уламки не зможуть "відрізнити" супутники Starlink від інших орбітальних об’єктів, тому під удар можуть потрапити цивільні, військові та наукові апарати різних країн, включно з Росією та Китаєм.

"Ви фактично підриваєте коробку, повну кульок. Це може заблокувати цілий орбітальний режим", — попереджає командувач Космічного командування Збройних сил Канади бригадний генерал Крістофер Хорнер.

За даними AP, Москва розглядає Starlink як одну з ключових загроз. Тисячі супутників на низькій орбіті забезпечили Україні стійкий зв’язок після масованих російських ударів по енергетичній та телекомунікаційній інфраструктурі.

Російські посадовці раніше неодноразово заявляли, що комерційні супутники, які підтримують українську армію, можуть стати "законними цілями". Цього місяця РФ також оголосила про розгортання наземної системи С-500, яка, за заявами Москви, здатна вражати цілі на низькій навколоземній орбіті.

Особливу тривогу у військових викликає те, що мікрогранули можуть бути практично невидимими для систем відстеження космічних об’єктів. Це ускладнить швидке встановлення відповідального за атаку. Крім того, орбіти Starlink проходять приблизно на висоті 550 кілометрів. Міжнародна космічна станція та китайська станція "Тяньгун" розташовані нижче. Як наслідок уламки з часом можуть опускатися, створюючи ризики і для них.

Як підсумовує AP, навіть сама загроза використання такої зброї може стати інструментом шантажу для Росії. Космічний хаос у цьому випадку перетворюється на ще один елемент гібридної війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Маск відреагував на інформацію про використання Росією терміналів Starlink.

Також "Коментарі" писали, що Путін готує космічний вибух.